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СМИ: США хотят прекратить поддержку программ по борьбе с детским трудом - 27.03.2025, ПРАЙМ
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СМИ: США хотят прекратить поддержку программ по борьбе с детским трудом
СМИ: США хотят прекратить поддержку программ по борьбе с детским трудом - 27.03.2025, ПРАЙМ
СМИ: США хотят прекратить поддержку программ по борьбе с детским трудом
Администрация президента США Дональда Трампа планирует немедленно прекратить поддерживаемые США программы по борьбе с детским трудом и другими злоупотреблениями | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T13:54+0300
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экономика
washington post
сша
общество
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа планирует немедленно прекратить поддерживаемые США программы по борьбе с детским трудом и другими злоупотреблениями в десятках стран, пишет газета Washington Post. "Администрация Трампа планирует немедленно прекратить поддерживаемые США программы по борьбе с детским трудом, принудительным трудом и другими злоупотреблениями в десятках стран мира", - говорится в публикации. По данным издания, назначенный Трампом чиновник минтруда Джон Кларк дал указание Бюро по международным вопросам труда прекратить выдачу грантов из-за "несоответствия приоритетам и национальным интересам". Как отмечает газета, это приведет к прекращению 69 программ, в рамках которых было выделено более 500 миллионов долларов.
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washington post, сша, общество
Экономика, Washington Post, США, Общество
13:54 27.03.2025
 
СМИ: США хотят прекратить поддержку программ по борьбе с детским трудом

WP: США хотят прекратить поддерживаемые ими программы по борьбе с детским трудом

© Unsplash/Osman RanaФлаг США
Флаг США
© Unsplash/Osman Rana
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа планирует немедленно прекратить поддерживаемые США программы по борьбе с детским трудом и другими злоупотреблениями в десятках стран, пишет газета Washington Post.
"Администрация Трампа планирует немедленно прекратить поддерживаемые США программы по борьбе с детским трудом, принудительным трудом и другими злоупотреблениями в десятках стран мира", - говорится в публикации.
По данным издания, назначенный Трампом чиновник минтруда Джон Кларк дал указание Бюро по международным вопросам труда прекратить выдачу грантов из-за "несоответствия приоритетам и национальным интересам".
Как отмечает газета, это приведет к прекращению 69 программ, в рамках которых было выделено более 500 миллионов долларов.
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