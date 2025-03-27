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СМИ: США хотят прекратить поддержку программ по борьбе с детским трудом

СМИ: США хотят прекратить поддержку программ по борьбе с детским трудом - 27.03.2025, ПРАЙМ

СМИ: США хотят прекратить поддержку программ по борьбе с детским трудом

Администрация президента США Дональда Трампа планирует немедленно прекратить поддерживаемые США программы по борьбе с детским трудом и другими злоупотреблениями | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T13:54+0300

2025-03-27T13:54+0300

2025-03-27T13:54+0300

экономика

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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа планирует немедленно прекратить поддерживаемые США программы по борьбе с детским трудом и другими злоупотреблениями в десятках стран, пишет газета Washington Post. "Администрация Трампа планирует немедленно прекратить поддерживаемые США программы по борьбе с детским трудом, принудительным трудом и другими злоупотреблениями в десятках стран мира", - говорится в публикации. По данным издания, назначенный Трампом чиновник минтруда Джон Кларк дал указание Бюро по международным вопросам труда прекратить выдачу грантов из-за "несоответствия приоритетам и национальным интересам". Как отмечает газета, это приведет к прекращению 69 программ, в рамках которых было выделено более 500 миллионов долларов.

https://1prime.ru/20250326/ssha-856108479.html

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washington post, сша, общество