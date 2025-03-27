https://1prime.ru/20250327/ssha-856159130.html
СМИ: США хотят прекратить поддержку программ по борьбе с детским трудом
СМИ: США хотят прекратить поддержку программ по борьбе с детским трудом - 27.03.2025, ПРАЙМ
СМИ: США хотят прекратить поддержку программ по борьбе с детским трудом
Администрация президента США Дональда Трампа планирует немедленно прекратить поддерживаемые США программы по борьбе с детским трудом и другими злоупотреблениями | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T13:54+0300
2025-03-27T13:54+0300
2025-03-27T13:54+0300
экономика
washington post
сша
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_c32b6a13722c8956ff9a070eb9ea424d.jpg
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа планирует немедленно прекратить поддерживаемые США программы по борьбе с детским трудом и другими злоупотреблениями в десятках стран, пишет газета Washington Post. "Администрация Трампа планирует немедленно прекратить поддерживаемые США программы по борьбе с детским трудом, принудительным трудом и другими злоупотреблениями в десятках стран мира", - говорится в публикации. По данным издания, назначенный Трампом чиновник минтруда Джон Кларк дал указание Бюро по международным вопросам труда прекратить выдачу грантов из-за "несоответствия приоритетам и национальным интересам". Как отмечает газета, это приведет к прекращению 69 программ, в рамках которых было выделено более 500 миллионов долларов.
https://1prime.ru/20250326/ssha-856108479.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_e1e1c077421f277f59a9cf9605c27a80.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
washington post, сша, общество
Экономика, Washington Post, США, Общество
СМИ: США хотят прекратить поддержку программ по борьбе с детским трудом
WP: США хотят прекратить поддерживаемые ими программы по борьбе с детским трудом
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ.
Администрация президента США Дональда Трампа планирует немедленно прекратить поддерживаемые США программы по борьбе с детским трудом и другими злоупотреблениями в десятках стран, пишет
газета Washington Post.
"Администрация Трампа планирует немедленно прекратить поддерживаемые США программы по борьбе с детским трудом, принудительным трудом и другими злоупотреблениями в десятках стран мира", - говорится в публикации.
По данным издания, назначенный Трампом чиновник минтруда Джон Кларк дал указание Бюро по международным вопросам труда прекратить выдачу грантов из-за "несоответствия приоритетам и национальным интересам".
Как отмечает газета, это приведет к прекращению 69 программ, в рамках которых было выделено более 500 миллионов долларов.
"Режут по всем фронтам". Трамп и Маск пошли на крайние меры