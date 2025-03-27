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ВВП США вырос в 2024 году - 27.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250327/ssha-856163276.html
ВВП США вырос в 2024 году
ВВП США вырос в 2024 году - 27.03.2025, ПРАЙМ
ВВП США вырос в 2024 году
ВВП США в прошлом году, согласно третьей, окончательной оценке, вырос на 2,8%, а в четвертом квартале – на 2,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала... | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T15:39+0300
2025-03-27T15:49+0300
экономика
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. ВВП США в прошлом году, согласно третьей, окончательной оценке, вырос на 2,8%, а в четвертом квартале – на 2,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), говорится в пресс-релизе бюро экономического анализа министерства торговли США.Динамика за 2024 год совпала с первой и второй оценками, опубликованными в конце января и февраля соответственно. Тем временем предварительная и промежуточная оценки роста ВВП за четвертый квартал составляли по 2,3% в пересчете на год.В 2023 году экономика страны выросла на 2,9%. В годовом выражении, то есть по отношению к аналогичному периоду предшествовавшего года, экономика США в четвертом квартале увеличилась на 2,5%.В первом квартале ВВП вырос на 1,6% в пересчете на год и на 2,9% год к году, во втором - на 3% и 3% соответственно, в третьем - на 3,1% и 2,7%.Реальные темпы роста потребительских расходов в США за отчетный квартал, по третьей оценке, составили 4% после 3,7% в предшествовавшем квартале.Данные о ВВП США ежемесячно публикуются бюро экономического анализа как в номинальных, так и в реальных (с учетом инфляции) ценах. Доклад о квартальном ВВП впервые публикуется в конце следующего за каждым кварталом месяца, после чего первоначальная оценка дважды пересматривается.
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сша
Экономика, США
15:39 27.03.2025 (обновлено: 15:49 27.03.2025)
 
ВВП США вырос в 2024 году

ВВП США, по третьей оценке, в 2024 году вырос на 2,8%

© РИА Новости . Вера Голосова | Перейти в медиабанкНью-Йоркская фондовая биржа
Нью-Йоркская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости . Вера Голосова
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. ВВП США в прошлом году, согласно третьей, окончательной оценке, вырос на 2,8%, а в четвертом квартале – на 2,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), говорится в пресс-релизе бюро экономического анализа министерства торговли США.
Динамика за 2024 год совпала с первой и второй оценками, опубликованными в конце января и февраля соответственно. Тем временем предварительная и промежуточная оценки роста ВВП за четвертый квартал составляли по 2,3% в пересчете на год.
В 2023 году экономика страны выросла на 2,9%. В годовом выражении, то есть по отношению к аналогичному периоду предшествовавшего года, экономика США в четвертом квартале увеличилась на 2,5%.
В первом квартале ВВП вырос на 1,6% в пересчете на год и на 2,9% год к году, во втором - на 3% и 3% соответственно, в третьем - на 3,1% и 2,7%.
Реальные темпы роста потребительских расходов в США за отчетный квартал, по третьей оценке, составили 4% после 3,7% в предшествовавшем квартале.
Данные о ВВП США ежемесячно публикуются бюро экономического анализа как в номинальных, так и в реальных (с учетом инфляции) ценах. Доклад о квартальном ВВП впервые публикуется в конце следующего за каждым кварталом месяца, после чего первоначальная оценка дважды пересматривается.
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