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ВВП США вырос в 2024 году
ВВП США вырос в 2024 году - 27.03.2025, ПРАЙМ
ВВП США вырос в 2024 году
ВВП США в прошлом году, согласно третьей, окончательной оценке, вырос на 2,8%, а в четвертом квартале – на 2,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала... | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T15:39+0300
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. ВВП США в прошлом году, согласно третьей, окончательной оценке, вырос на 2,8%, а в четвертом квартале – на 2,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), говорится в пресс-релизе бюро экономического анализа министерства торговли США.Динамика за 2024 год совпала с первой и второй оценками, опубликованными в конце января и февраля соответственно. Тем временем предварительная и промежуточная оценки роста ВВП за четвертый квартал составляли по 2,3% в пересчете на год.В 2023 году экономика страны выросла на 2,9%. В годовом выражении, то есть по отношению к аналогичному периоду предшествовавшего года, экономика США в четвертом квартале увеличилась на 2,5%.В первом квартале ВВП вырос на 1,6% в пересчете на год и на 2,9% год к году, во втором - на 3% и 3% соответственно, в третьем - на 3,1% и 2,7%.Реальные темпы роста потребительских расходов в США за отчетный квартал, по третьей оценке, составили 4% после 3,7% в предшествовавшем квартале.Данные о ВВП США ежемесячно публикуются бюро экономического анализа как в номинальных, так и в реальных (с учетом инфляции) ценах. Доклад о квартальном ВВП впервые публикуется в конце следующего за каждым кварталом месяца, после чего первоначальная оценка дважды пересматривается.
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сша
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. ВВП США в прошлом году, согласно третьей, окончательной оценке, вырос на 2,8%, а в четвертом квартале – на 2,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), говорится в пресс-релизе бюро экономического анализа министерства торговли США.
Динамика за 2024 год совпала с первой и второй оценками, опубликованными в конце января и февраля соответственно. Тем временем предварительная и промежуточная оценки роста ВВП за четвертый квартал составляли по 2,3% в пересчете на год.
В 2023 году экономика страны выросла на 2,9%. В годовом выражении, то есть по отношению к аналогичному периоду предшествовавшего года, экономика США в четвертом квартале увеличилась на 2,5%.
В первом квартале ВВП вырос на 1,6% в пересчете на год и на 2,9% год к году, во втором - на 3% и 3% соответственно, в третьем - на 3,1% и 2,7%.
Реальные темпы роста потребительских расходов в США за отчетный квартал, по третьей оценке, составили 4% после 3,7% в предшествовавшем квартале.
Данные о ВВП США ежемесячно публикуются бюро экономического анализа как в номинальных, так и в реальных (с учетом инфляции) ценах. Доклад о квартальном ВВП впервые публикуется в конце следующего за каждым кварталом месяца, после чего первоначальная оценка дважды пересматривается.
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