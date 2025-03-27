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WSJ: Минздрав США намерен сократить десять тысяч сотрудников - 27.03.2025, ПРАЙМ
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WSJ: Минздрав США намерен сократить десять тысяч сотрудников
WSJ: Минздрав США намерен сократить десять тысяч сотрудников - 27.03.2025, ПРАЙМ
WSJ: Минздрав США намерен сократить десять тысяч сотрудников
Глава Минздрава США Роберт Кеннеди-младший собирается в четверг сообщить о сокращении 10 тысяч штатных сотрудников. Об этом говорится в материале газеты Wall... | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T16:05+0300
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Глава Минздрава США Роберт Кеннеди-младший собирается в четверг сообщить о сокращении 10 тысяч штатных сотрудников. Об этом говорится в материале газеты Wall Street Journal. "В четверг Кеннеди собирается объявить о планируемых изменениях, которые включают сокращение 10 000 штатных сотрудников", - сказано в статье.Согласно газете, власти намерены сократить 3,5 тысячи сотрудников Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов и 2,4 тысячи работников Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).Предварительно сообщалось, что Министерство здравоохранения и социальных служб предлагало всем сотрудникам ведомства уволиться по собственному желанию в обмен на выплату в размере 25 тысяч долларов.
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wsj, технологии, сша
Политика, WSJ, Технологии, США
16:05 27.03.2025
 
WSJ: Минздрав США намерен сократить десять тысяч сотрудников

WSJ: Кеннеди-младший сообщит о сокращении десяти тысяч сотрудников Минздрава США

© Unsplash/Jonathan SimcoeАмериканский флаг, Вашингтон, США
Американский флаг, Вашингтон, США
© Unsplash/Jonathan Simcoe
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Глава Минздрава США Роберт Кеннеди-младший собирается в четверг сообщить о сокращении 10 тысяч штатных сотрудников. Об этом говорится в материале газеты Wall Street Journal.
"В четверг Кеннеди собирается объявить о планируемых изменениях, которые включают сокращение 10 000 штатных сотрудников", - сказано в статье.
Согласно газете, власти намерены сократить 3,5 тысячи сотрудников Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов и 2,4 тысячи работников Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).
Предварительно сообщалось, что Министерство здравоохранения и социальных служб предлагало всем сотрудникам ведомства уволиться по собственному желанию в обмен на выплату в размере 25 тысяч долларов.
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