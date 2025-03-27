https://1prime.ru/20250327/ssha-856164251.html
WSJ: Минздрав США намерен сократить десять тысяч сотрудников
WSJ: Минздрав США намерен сократить десять тысяч сотрудников - 27.03.2025, ПРАЙМ
WSJ: Минздрав США намерен сократить десять тысяч сотрудников
Глава Минздрава США Роберт Кеннеди-младший собирается в четверг сообщить о сокращении 10 тысяч штатных сотрудников. Об этом говорится в материале газеты Wall... | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T16:05+0300
2025-03-27T16:05+0300
2025-03-27T16:05+0300
политика
wsj
технологии
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/62/841256268_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_f9d290245c874056a8c7415c3f11235f.jpg
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Глава Минздрава США Роберт Кеннеди-младший собирается в четверг сообщить о сокращении 10 тысяч штатных сотрудников. Об этом говорится в материале газеты Wall Street Journal. "В четверг Кеннеди собирается объявить о планируемых изменениях, которые включают сокращение 10 000 штатных сотрудников", - сказано в статье.Согласно газете, власти намерены сократить 3,5 тысячи сотрудников Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов и 2,4 тысячи работников Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).Предварительно сообщалось, что Министерство здравоохранения и социальных служб предлагало всем сотрудникам ведомства уволиться по собственному желанию в обмен на выплату в размере 25 тысяч долларов.
https://1prime.ru/20250226/vaktsina-855271145.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/62/841256268_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_ba2f79656011c9fd6baf0278c3940e8c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
wsj, технологии, сша
Политика, WSJ, Технологии, США
WSJ: Минздрав США намерен сократить десять тысяч сотрудников
WSJ: Кеннеди-младший сообщит о сокращении десяти тысяч сотрудников Минздрава США
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ.
Глава Минздрава США Роберт Кеннеди-младший собирается в четверг сообщить о сокращении 10 тысяч штатных сотрудников. Об этом говорится
в материале газеты Wall Street Journal.
"В четверг Кеннеди собирается объявить о планируемых изменениях, которые включают сокращение 10 000 штатных сотрудников", - сказано в статье.
Согласно газете, власти намерены сократить 3,5 тысячи сотрудников Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов и 2,4 тысячи работников Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).
Предварительно сообщалось, что Министерство здравоохранения и социальных служб предлагало всем сотрудникам ведомства уволиться по собственному желанию в обмен на выплату в размере 25 тысяч долларов.
Кеннеди-младший приостановил разработку новой вакцины от COVID в США