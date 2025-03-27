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Старовойт расскажет сенаторам о роли транспортного комплекса

Старовойт расскажет сенаторам о роли транспортного комплекса - 27.03.2025, ПРАЙМ

Старовойт расскажет сенаторам о роли транспортного комплекса

Глава Минтранса РФ Роман Старовойт в рамках правительственного часа в Совфеде расскажет сенаторам о роли транспортного комплекса в достижении национальных целей | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T00:20+0300

2025-03-27T00:20+0300

2025-03-27T00:20+0300

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МОСКВА, 27 мар – ПРАЙМ. Глава Минтранса РФ Роман Старовойт в рамках правительственного часа в Совфеде расскажет сенаторам о роли транспортного комплекса в достижении национальных целей развития России, говорится в повестке заседания. Сенаторы также рассмотрят правительственный закон о создании государственной информационной системы противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием информационных и коммуникационных технологий. Документом вводится институт уполномоченного представителя при проведении банковских операций, устанавливается запрет сотрудникам банков и операторов связи общаться с клиентами через иностранные мессенджеры и появляется обязанность банков распространять антифрод-мероприятия на банкоматы. Рассмотрят сенаторы и закон о включении многодетных родителей в перечень категорий граждан, имеющих право на получение всех видов бесплатной юридической помощи, а также закон о проведении эксперимента по расширению доступности среднего профессионального образования, который будет проводиться в Москве, Санкт-Петербурге и в Липецкой области. В числе рассматриваемых вопросов – новый день воинской славы России: "9 августа – День окончания Ленинградской битвы (1944 год)". В повестке заседания палаты также - ратификация соглашения с Белоруссией о международных автомобильных перевозках, а также соглашения с КНР об облегчении поездок граждан. Кроме того, состоится "Час субъекта РФ". О социально-экономическом развитии Смоленской области расскажут губернатор Василий Анохин и председатель областной думы Игорь Ляхов. Также на заседании выступит уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова с докладом о деятельности ведомства за 2024 год. Кроме того, в повестке заседания СФ вопрос о досрочном сложении полномочий сенатора от Тувы Дины Оюн. Парламентарий написала заявление по собственному желанию, сообщил РИА Новости глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко. Он пояснил, что Оюн не участвовала в выборах в парламент региона и не сможет вновь занимать пост сенатора от Тувы. Вместе с тем, она может представлять регион в Совете Федерации, пока ее не сменит новый сенатор от субъекта РФ. Сенатор от заксобрания Республики Тыва по результатам выборов в заксобрание пока не назначен, срок утверждения представителя региона по регламенту истек в октябре 2024 года.

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