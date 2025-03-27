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Кабмин утвердил правила выделения субсидий на очистные сооружения у Байкала

Кабмин утвердил правила выделения субсидий на очистные сооружения у Байкала - 27.03.2025, ПРАЙМ

Кабмин утвердил правила выделения субсидий на очистные сооружения у Байкала

Правительство утвердило правила субсидирования мероприятий в рамках нового федерального проекта "Вода России", сообщила в четверг пресс-служба кабмина. | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T10:26+0300

2025-03-27T10:26+0300

2025-03-27T10:26+0300

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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Правительство утвердило правила субсидирования мероприятий в рамках нового федерального проекта "Вода России", сообщила в четверг пресс-служба кабмина. "Правительство продолжит финансировать мероприятия по строительству очистных сооружений на Байкальской природной территории. С 2025 года регионы будут получать субсидии на их реализацию в рамках федерального проекта "Вода России", входящего в новый национальный проект "Экологическое благополучие". Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. Господдержка будет предоставляться регионам, расположенным на Байкальской природной территории, прежде всего республике Бурятия и Иркутской области. С помощью федеральных средств в этих регионах продолжат реализовываться проекты по строительству, капитальному ремонту и реконструкции сооружений для очистки сточных вод, поступающих в озеро Байкал и другие водоёмы Байкальской природной территории. В федеральном бюджете на ближайшие три года на такие цели зарезервировано свыше 9,5 миллиарда рублей. До 2025 года такие мероприятия реализовывались в рамках федерального проекта "Сохранение озера Байкал", что позволило сократить объём загрязнённых стоков, очистить загрязнённые объекты и улучшить экологическое состояние озера.

https://1prime.ru/20250324/regiony-856042441.html

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