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Суд в Москве оштрафовал мужчину за оскорбления бывшей жены - 27.03.2025, ПРАЙМ
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Суд в Москве оштрафовал мужчину за оскорбления бывшей жены
Суд в Москве оштрафовал мужчину за оскорбления бывшей жены - 27.03.2025, ПРАЙМ
Суд в Москве оштрафовал мужчину за оскорбления бывшей жены
Суд в Москве оштрафовал мужчину, который сопровождал оскорбительными сообщениями переводы алиментов бывшей жене, следует из судебных материалов, имеющихся в... | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T02:53+0300
2025-03-27T02:53+0300
общество
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Суд в Москве оштрафовал мужчину, который сопровождал оскорбительными сообщениями переводы алиментов бывшей жене, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что экс-супруга мужчины перестала поддерживать с ним отношения из-за "неадекватного поведения и криков с нецензурной бранью", однако исполняла решение суда, определившего, что тот может видеться с двумя детьми. Однажды, как отмечается в материалах, она даже обратилась в правоохранительные органы из-за агрессии со стороны мужчины, а потом заблокировала отца своих детей во всех мессенджерах. Мужчина, как указано в документах, нашел выход: он начал писать оскорбительные сообщения через приложение банка при переводе алиментов. Последней каплей стал перевод в 30 рублей с унижающим комментарием. Протокол был составлен по статье КоАП об оскорблении. Каких-либо сомнений в виновности мужчины у суда не было, сам он не явился на заседание. Гражданину назначили наказание в виде административного штрафа в размере 4 тысячи рублей.
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4.7
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
общество
Общество
02:53 27.03.2025
 
Суд в Москве оштрафовал мужчину за оскорбления бывшей жены

Суд в Москве оштрафовал мужчину за оскорбления бывшей жены при переводе алиментов

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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Суд в Москве оштрафовал мужчину, который сопровождал оскорбительными сообщениями переводы алиментов бывшей жене, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что экс-супруга мужчины перестала поддерживать с ним отношения из-за "неадекватного поведения и криков с нецензурной бранью", однако исполняла решение суда, определившего, что тот может видеться с двумя детьми. Однажды, как отмечается в материалах, она даже обратилась в правоохранительные органы из-за агрессии со стороны мужчины, а потом заблокировала отца своих детей во всех мессенджерах.
Мужчина, как указано в документах, нашел выход: он начал писать оскорбительные сообщения через приложение банка при переводе алиментов. Последней каплей стал перевод в 30 рублей с унижающим комментарием.
Протокол был составлен по статье КоАП об оскорблении. Каких-либо сомнений в виновности мужчины у суда не было, сам он не явился на заседание. Гражданину назначили наказание в виде административного штрафа в размере 4 тысячи рублей.
 
Общество
 
 
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