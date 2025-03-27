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Суд в Москве оштрафовал мужчину за оскорбления бывшей жены

Суд в Москве оштрафовал мужчину за оскорбления бывшей жены - 27.03.2025, ПРАЙМ

Суд в Москве оштрафовал мужчину за оскорбления бывшей жены

Суд в Москве оштрафовал мужчину, который сопровождал оскорбительными сообщениями переводы алиментов бывшей жене, следует из судебных материалов, имеющихся в... | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T02:53+0300

2025-03-27T02:53+0300

2025-03-27T02:53+0300

общество

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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Суд в Москве оштрафовал мужчину, который сопровождал оскорбительными сообщениями переводы алиментов бывшей жене, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что экс-супруга мужчины перестала поддерживать с ним отношения из-за "неадекватного поведения и криков с нецензурной бранью", однако исполняла решение суда, определившего, что тот может видеться с двумя детьми. Однажды, как отмечается в материалах, она даже обратилась в правоохранительные органы из-за агрессии со стороны мужчины, а потом заблокировала отца своих детей во всех мессенджерах. Мужчина, как указано в документах, нашел выход: он начал писать оскорбительные сообщения через приложение банка при переводе алиментов. Последней каплей стал перевод в 30 рублей с унижающим комментарием. Протокол был составлен по статье КоАП об оскорблении. Каких-либо сомнений в виновности мужчины у суда не было, сам он не явился на заседание. Гражданину назначили наказание в виде административного штрафа в размере 4 тысячи рублей.

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общество