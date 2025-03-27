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Суд в Москве отклонил иск БМ-Банка к "Русснефти"

Суд в Москве отклонил иск БМ-Банка к "Русснефти" - 27.03.2025, ПРАЙМ

Суд в Москве отклонил иск БМ-Банка к "Русснефти"

Арбитражный суд Москвы отклонил иск БМ-Банка (входит в группу ВТБ), требовавшего взыскать 4,9 миллиарда рублей с ПАО "Нефтегазовая компания "Русснефть",... | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T09:48+0300

2025-03-27T09:48+0300

2025-03-27T10:22+0300

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МОСКВА, 27 мар – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отклонил иск БМ-Банка (входит в группу ВТБ), требовавшего взыскать 4,9 миллиарда рублей с ПАО "Нефтегазовая компания "Русснефть", передает корреспондент РИА Новости из зала суда."В удовлетворении исковых требований отказать", - огласила резолютивную часть решения суда судья Наталия Нечипоренко. Этот иск был подан банком "Открытие" в сентябре 2024 года, в феврале суд заменил первоначального истца на его процессуального правопреемника.Как пояснил в суде представитель БМ-Банка, гарантия была выдана в обеспечение обязательств ирландской Khepri Finance перед МДМ-Банком, правопреемником которого является БМ-Банк, "по оплате отложенного вознаграждения по ряду договоров уступки, которые были заключены с Khepri". "Задолженность Khepri взыскана вступившим в силу судебным актом, требование банка о взыскании по гарантии "Русснефть" не исполнила", - сказал истец.Представитель "Русснефти" заявил, что в учетных документах компании сведения о такой гарантии отсутствуют, а представленная истцом копия гарантии не может считаться надлежаще заверенной, как сообщил истец, поскольку нет оригинала документа. Кроме того, ответчик заявил о пропуске срока исковой давности.Арбитражный суд Москвы в 2022 году по иску "Открытия" взыскал с Khepri более 9,4 миллиарда рублей долга по восьми договорам цессии и одному договору купли-продажи инвестиционных паев инвестфонда "Инвестиционный портфель". Договоры цессии с Khepri напрямую и с ней же через компанию Grengam Finance Limited заключал в 2012-2014 годах МДМ-банк, правопреемником которого потом стало "Открытие".Обязательства по оплате договоров цессии и купли-продажи паев Khepri Finance не исполнила. В 2022 году "Открытие" и ирландская компания подписали акты сверки взаимных расчетов, которыми Khepri Finance подтвердила наличие долга, но так его и не погасила. Тогда банк обратился с иском, который суд в Москве полностью удовлетворил. Впоследствии суд по заявлению "Открытия" открыл процедуру банкротства имущественной массы Khepri, признав более 9,4 миллиарда рублей ее долга перед банком.МДМ-банк объединился в 2016 году с Бинбанком под брендом последнего. Банк России в 2017 году взял "Открытие" и Бинбанк на санацию и в 2019 году их объединил. В конце 2022 года Банк России продал 100% акций банка "Открытие банку ВТБ за 340 миллиардов рублей. ВТБ сообщал о намерении присоединить "Открытие" к БМ-Банку."Русснефть" входит в число крупнейших нефтяных компаний по объемам добычи нефти в России. Ее активы сосредоточены в ключевых нефтегазоносных регионах страны (Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Центральной Сибири). Чистая прибыль "Русснефти" по РСБУ в 2024 году выросла в 1,3 раза и составила 42,3 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

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финансы, банки, бизнес, русснефть, втб