https://1prime.ru/20250327/sud-856155027.html

Суд отклонил кассации экс-топов Инвестбанка, ответственных по его долгам

Суд отклонил кассации экс-топов Инвестбанка, ответственных по его долгам - 27.03.2025, ПРАЙМ

Суд отклонил кассации экс-топов Инвестбанка, ответственных по его долгам

Верховный суд России оставил в силе судебные акты трех инстанций, которые отказали девятерым бывшим контролирующим лицам рухнувшего в 2014 году Инвестбанка,... | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T12:43+0300

2025-03-27T12:43+0300

2025-03-27T12:43+0300

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МОСКВА, 27 мар – ПРАЙМ. Верховный суд России оставил в силе судебные акты трех инстанций, которые отказали девятерым бывшим контролирующим лицам рухнувшего в 2014 году Инвестбанка, просившим пересмотреть по вновь открывшимся обстоятельствам вопрос об их субсидиарной ответственности по долгам банка, ориентировочно превышающим сейчас 50 миллиардов рублей. Как следует из опубликованного определения суда, судья ВС РФ Иван Разумов, изучив кассационные жалобы шестерых ответчиков, не нашел оснований для пересмотра вынесенных по этому вопросу судебных актов. Арбитражный суд Москвы в июле 2019 года по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) признал ответственными по обязательствам Инвестбанка 19 бывших контролирующих лиц - бенефициара Сергея Мастюгина, главу наблюдательного совета Юрия Матвеева, 11 членов набсовета, включая Александра Хандруева, Игоря Дубова и Владимира Гезина. К ответственности были привлечены также экс-предправления Сергей Менделеев и Сергей Зайцев, члены правления Ольга Боргардт, Дмитрий Кириллов, вице-президент Галина Зима. Размер взыскания с каждого из ответчиков первая инстанция установила в долях от общей суммы ущерба, которая определится по окончании расчетов с кредиторами. Ее поддержали окружной и Верховный суды. Изначально, в марте 2017 года, АСВ оценивало субсидиарную ответственность в 40,5 миллиарда рублей. В октябре 2023 года девять ответчиков обратились в суд с заявлениями о пересмотре судебных актов. Вновь открывшимся обстоятельством они назвали приговор Таганского райсуда в отношении Зайцева, Менделеева, Мастюгина, Боргардт и вице-президента Григория Юсуфова, которых признали виновными в растрате имущества Инвестбанка в составе группы, организованной Менделеевым. Девять других экс-руководителей, включая Матвеева, Хандруева, Зиму, в заявлениях о пересмотре указали, что они в группу не входили, поэтому не могут быть привлечены к субсидиарной ответственности, а тем более – наравне с участниками группы. Арбитражный суд Москвы, однако, отметил, что приговор не имеет преюдициального значения и "отсутствие оснований для привлечения к уголовной ответственности не означает отсутствие оснований для привлечения к гражданско-правовой ответственности". С ним согласились апелляция и суд округа. В ноябре 2021 года 10 экс-банкиров, в том числе Матвеев, Хандруев, Зима, Дубов, уже просили арбитражный суд Москвы пересмотреть дело по вновь открывшимся обстоятельствам, ссылаясь на аналогичный приговор Таганского суда в отношении Гезина. Но и тогда суды, включая Верховный, им отказали.

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финансы, банки, инвестбанк