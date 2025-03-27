Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд арестовал основателя "Русагро" Мошковича по делу о мошенничестве - 27.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250327/sud-856159439.html
Суд арестовал основателя "Русагро" Мошковича по делу о мошенничестве
Суд арестовал основателя "Русагро" Мошковича по делу о мошенничестве - 27.03.2025, ПРАЙМ
Суд арестовал основателя "Русагро" Мошковича по делу о мошенничестве
Мещанский суд Москвы арестовал до 25 мая основателя "Русагро" Вадима Мошковича, обвиняемого в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T14:00+0300
2025-03-27T14:00+0300
бизнес
общество
вадим мошкович
русагро
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/1b/856159282_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_1cdeccc84628f3f8327bf52ceb507ae9.jpg
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Мещанский суд Москвы арестовал до 25 мая основателя "Русагро" Вадима Мошковича, обвиняемого в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости из зала суда. "Удовлетворить ходатайство следователя, избрать Мошковичу меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 мая", - огласила решение судья Олеся Менделеева.Следователь заявил о необходимости ареста, указав на наличие у Мошковича израильского паспорта и возможность пересечения границы. Однако Мошкович опроверг эту информацию, отметив, что он находится под санкциями, поэтому не может покинуть страну.Защита Мошковича в свою очередь попросила отпустить его под залог в один миллиард рублей и предоставила документы от "Русагро", подтверждающие наличие денег на счете компании.
https://1prime.ru/20250327/moshkovich-856158545.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/1b/856159282_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_db54cf829a0d1537227341737ff8289c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество , вадим мошкович, русагро
Бизнес, Общество , Вадим Мошкович, Русагро
14:00 27.03.2025
 
Суд арестовал основателя "Русагро" Мошковича по делу о мошенничестве

Суд арестовал до 25 мая основателя "Русагро" Мошковича по делу о мошенничестве

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкИзбрание меры пресечения основателю "Русагро" по делу о мошенничестве
Избрание меры пресечения основателю Русагро по делу о мошенничестве - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Мещанский суд Москвы арестовал до 25 мая основателя "Русагро" Вадима Мошковича, обвиняемого в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости из зала суда.
"Удовлетворить ходатайство следователя, избрать Мошковичу меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 мая", - огласила решение судья Олеся Менделеева.
Следователь заявил о необходимости ареста, указав на наличие у Мошковича израильского паспорта и возможность пересечения границы. Однако Мошкович опроверг эту информацию, отметив, что он находится под санкциями, поэтому не может покинуть страну.
Защита Мошковича в свою очередь попросила отпустить его под залог в один миллиард рублей и предоставила документы от "Русагро", подтверждающие наличие денег на счете компании.
IV Восточный экономический форум. День второй - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2025
Основатель "Русагро" не признал вину в мошенничестве
13:36
 
БизнесОбществоВадим МошковичРусагро
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала