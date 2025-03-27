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Суд арестовал основателя "Русагро" Мошковича по делу о мошенничестве
Суд арестовал основателя "Русагро" Мошковича по делу о мошенничестве - 27.03.2025, ПРАЙМ
Суд арестовал основателя "Русагро" Мошковича по делу о мошенничестве
Мещанский суд Москвы арестовал до 25 мая основателя "Русагро" Вадима Мошковича, обвиняемого в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T14:00+0300
2025-03-27T14:00+0300
2025-03-27T14:00+0300
бизнес
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Мещанский суд Москвы арестовал до 25 мая основателя "Русагро" Вадима Мошковича, обвиняемого в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости из зала суда. "Удовлетворить ходатайство следователя, избрать Мошковичу меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 мая", - огласила решение судья Олеся Менделеева.Следователь заявил о необходимости ареста, указав на наличие у Мошковича израильского паспорта и возможность пересечения границы. Однако Мошкович опроверг эту информацию, отметив, что он находится под санкциями, поэтому не может покинуть страну.Защита Мошковича в свою очередь попросила отпустить его под залог в один миллиард рублей и предоставила документы от "Русагро", подтверждающие наличие денег на счете компании.
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бизнес, общество , вадим мошкович, русагро
Бизнес, Общество , Вадим Мошкович, Русагро
Суд арестовал основателя "Русагро" Мошковича по делу о мошенничестве
Суд арестовал до 25 мая основателя "Русагро" Мошковича по делу о мошенничестве
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Мещанский суд Москвы арестовал до 25 мая основателя "Русагро" Вадима Мошковича, обвиняемого в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости из зала суда.
"Удовлетворить ходатайство следователя, избрать Мошковичу меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 мая", - огласила решение судья Олеся Менделеева.
Следователь заявил о необходимости ареста, указав на наличие у Мошковича израильского паспорта и возможность пересечения границы. Однако Мошкович опроверг эту информацию, отметив, что он находится под санкциями, поэтому не может покинуть страну.
Защита Мошковича в свою очередь попросила отпустить его под залог в один миллиард рублей и предоставила документы от "Русагро", подтверждающие наличие денег на счете компании.
Основатель "Русагро" не признал вину в мошенничестве