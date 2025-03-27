https://1prime.ru/20250327/sud-856161934.html

Суд арестовал экс-гендиректора "Русагро" Басова по делу о мошенничестве

Суд арестовал экс-гендиректора "Русагро" Басова по делу о мошенничестве - 27.03.2025, ПРАЙМ

Суд арестовал экс-гендиректора "Русагро" Басова по делу о мошенничестве

Мещанский суд Москвы арестовал до 25 мая бывшего гендиректора "Русагро" Максима Басова, обвиняемого в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Об этом... | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T15:11+0300

2025-03-27T15:11+0300

2025-03-27T15:11+0300

бизнес

общество

русагро

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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Мещанский суд Москвы арестовал до 25 мая бывшего гендиректора "Русагро" Максима Басова, обвиняемого в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости из зала суда. "Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Басова меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 мая", - огласила решение судья Олеся Менделеева.Ранее основатель компании Вадим Мошкович также был арестован по тем же обвинениям. Оба не признали свою вину.По словам Басова, ему приходится содержать жену, дочь и родителей, которым из СИЗО он не сможет помогать. Защита просила отправить его под домашний арест. Следователь настаивал на аресте Басова, указывая на наличие у него гражданства Гренады, а также связей с правоохранительными органами, которые могут "оказать давление" и помочь ему скрыться.

https://1prime.ru/20250327/sud-856159439.html

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бизнес, общество , русагро