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АСВ попросил суд продлить процедуру принудительной ликвидации "Киви банка" - 27.03.2025, ПРАЙМ
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АСВ попросил суд продлить процедуру принудительной ликвидации "Киви банка"
АСВ попросил суд продлить процедуру принудительной ликвидации "Киви банка" - 27.03.2025, ПРАЙМ
АСВ попросил суд продлить процедуру принудительной ликвидации "Киви банка"
Агентство по страхованию вкладов (АСВ), ликвидатор "Киви банка", просит арбитражный суд Москвы продлить процедуру принудительной ликвидации этой кредитной... | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T15:46+0300
2025-03-27T16:00+0300
банки
финансы
агентство по страхованию вкладов
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МОСКВА, 27 мар – ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ), ликвидатор "Киви банка", просит арбитражный суд Москвы продлить процедуру принудительной ликвидации этой кредитной организации, следует из опубликованного определения суда.Суд назначил рассмотрение заявления АСВ на 7 апреля. Решение суда о ликвидации "Киви банка" по заявлению Банка России было принято 10 апреля прошлого года. В соответствии с нормами закона о банках и банковской деятельности срок ликвидации банка не может превышать 12 месяцев со дня вступления в силу соответствующего решения суда. Решение вступает в силу со дня принятия, обжалование решения не приостанавливает его исполнение, говорится в законе. По закону срок принудительной ликвидации банка может быть продлен арбитражным судом по обоснованному ходатайству ликвидатора кредитной организации."Киви банк" был оператором популярного электронного платежного сервиса "Qiwi кошелек". Представитель временной администрации в лице АСВ в апреле прошлого года сообщил в суде, что активы "Киви банка" оцениваются в 68,3 миллиарда рублей, а обязательства – в 43,2 миллиарда, что говорит об отсутствии у кредитной организации признаков банкротства.Банк России в феврале того года отозвал у занимавшего 89-е место в российской банковской системе по величине активов "Киви банка" лицензию, возложив функции временной администрации на АСВ. Свое решение ЦБ обосновал в том числе тем, что банк систематически допускал нарушения требований антиотмывочного законодательства.АСВ в ноябре сообщало, что продлило до 14 февраля срок проведения расчетов с кредиторами третьей очереди банка. Уточнялось, что решение о продлении обусловлено необходимостью выполнять обязательства перед кредиторами, которые продолжают предъявлять требования к банку, а также тем, что более 5 тысяч кредиторов не представили, или предоставили некорректные, реквизиты для перечисления средств или сведения, необходимые ликвидатору для принятия решения о порядке выплат.По данным на 14 ноября, на выплаты кредиторам ликвидируемого банка было направлено почти 35 миллиардов рублей, что составляет свыше 95,5% суммы установленных требований. Денежные средства перечислены почти 71 тысяче кредиторов, уточняли в АСВ.
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банки, финансы, агентство по страхованию вкладов
Банки, Финансы, Агентство по страхованию вкладов
15:46 27.03.2025 (обновлено: 16:00 27.03.2025)
 
АСВ попросил суд продлить процедуру принудительной ликвидации "Киви банка"

АСВ просит суд Москвы продлить процедуру принудительной ликвидации "Киви банка"

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк%Табличка на здании Агентства по страхованию вкладов
%Табличка на здании Агентства по страхованию вкладов - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 27 мар – ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ), ликвидатор "Киви банка", просит арбитражный суд Москвы продлить процедуру принудительной ликвидации этой кредитной организации, следует из опубликованного определения суда.
Суд назначил рассмотрение заявления АСВ на 7 апреля. Решение суда о ликвидации "Киви банка" по заявлению Банка России было принято 10 апреля прошлого года. В соответствии с нормами закона о банках и банковской деятельности срок ликвидации банка не может превышать 12 месяцев со дня вступления в силу соответствующего решения суда. Решение вступает в силу со дня принятия, обжалование решения не приостанавливает его исполнение, говорится в законе. По закону срок принудительной ликвидации банка может быть продлен арбитражным судом по обоснованному ходатайству ликвидатора кредитной организации.
"Киви банк" был оператором популярного электронного платежного сервиса "Qiwi кошелек". Представитель временной администрации в лице АСВ в апреле прошлого года сообщил в суде, что активы "Киви банка" оцениваются в 68,3 миллиарда рублей, а обязательства – в 43,2 миллиарда, что говорит об отсутствии у кредитной организации признаков банкротства.
Банк России в феврале того года отозвал у занимавшего 89-е место в российской банковской системе по величине активов "Киви банка" лицензию, возложив функции временной администрации на АСВ. Свое решение ЦБ обосновал в том числе тем, что банк систематически допускал нарушения требований антиотмывочного законодательства.
АСВ в ноябре сообщало, что продлило до 14 февраля срок проведения расчетов с кредиторами третьей очереди банка. Уточнялось, что решение о продлении обусловлено необходимостью выполнять обязательства перед кредиторами, которые продолжают предъявлять требования к банку, а также тем, что более 5 тысяч кредиторов не представили, или предоставили некорректные, реквизиты для перечисления средств или сведения, необходимые ликвидатору для принятия решения о порядке выплат.
По данным на 14 ноября, на выплаты кредиторам ликвидируемого банка было направлено почти 35 миллиардов рублей, что составляет свыше 95,5% суммы установленных требований. Денежные средства перечислены почти 71 тысяче кредиторов, уточняли в АСВ.
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