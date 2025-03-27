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АСВ попросил суд продлить процедуру принудительной ликвидации "Киви банка"
АСВ попросил суд продлить процедуру принудительной ликвидации "Киви банка" - 27.03.2025, ПРАЙМ
АСВ попросил суд продлить процедуру принудительной ликвидации "Киви банка"
Агентство по страхованию вкладов (АСВ), ликвидатор "Киви банка", просит арбитражный суд Москвы продлить процедуру принудительной ликвидации этой кредитной... | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T15:46+0300
2025-03-27T15:46+0300
2025-03-27T16:00+0300
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МОСКВА, 27 мар – ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ), ликвидатор "Киви банка", просит арбитражный суд Москвы продлить процедуру принудительной ликвидации этой кредитной организации, следует из опубликованного определения суда.Суд назначил рассмотрение заявления АСВ на 7 апреля. Решение суда о ликвидации "Киви банка" по заявлению Банка России было принято 10 апреля прошлого года. В соответствии с нормами закона о банках и банковской деятельности срок ликвидации банка не может превышать 12 месяцев со дня вступления в силу соответствующего решения суда. Решение вступает в силу со дня принятия, обжалование решения не приостанавливает его исполнение, говорится в законе. По закону срок принудительной ликвидации банка может быть продлен арбитражным судом по обоснованному ходатайству ликвидатора кредитной организации."Киви банк" был оператором популярного электронного платежного сервиса "Qiwi кошелек". Представитель временной администрации в лице АСВ в апреле прошлого года сообщил в суде, что активы "Киви банка" оцениваются в 68,3 миллиарда рублей, а обязательства – в 43,2 миллиарда, что говорит об отсутствии у кредитной организации признаков банкротства.Банк России в феврале того года отозвал у занимавшего 89-е место в российской банковской системе по величине активов "Киви банка" лицензию, возложив функции временной администрации на АСВ. Свое решение ЦБ обосновал в том числе тем, что банк систематически допускал нарушения требований антиотмывочного законодательства.АСВ в ноябре сообщало, что продлило до 14 февраля срок проведения расчетов с кредиторами третьей очереди банка. Уточнялось, что решение о продлении обусловлено необходимостью выполнять обязательства перед кредиторами, которые продолжают предъявлять требования к банку, а также тем, что более 5 тысяч кредиторов не представили, или предоставили некорректные, реквизиты для перечисления средств или сведения, необходимые ликвидатору для принятия решения о порядке выплат.По данным на 14 ноября, на выплаты кредиторам ликвидируемого банка было направлено почти 35 миллиардов рублей, что составляет свыше 95,5% суммы установленных требований. Денежные средства перечислены почти 71 тысяче кредиторов, уточняли в АСВ.
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банки, финансы, агентство по страхованию вкладов
Банки, Финансы, Агентство по страхованию вкладов
АСВ попросил суд продлить процедуру принудительной ликвидации "Киви банка"
АСВ просит суд Москвы продлить процедуру принудительной ликвидации "Киви банка"
МОСКВА, 27 мар – ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ), ликвидатор "Киви банка", просит арбитражный суд Москвы продлить процедуру принудительной ликвидации этой кредитной организации, следует из опубликованного определения суда.
Суд назначил рассмотрение заявления АСВ на 7 апреля. Решение суда о ликвидации "Киви банка" по заявлению Банка России было принято 10 апреля прошлого года. В соответствии с нормами закона о банках и банковской деятельности срок ликвидации банка не может превышать 12 месяцев со дня вступления в силу соответствующего решения суда. Решение вступает в силу со дня принятия, обжалование решения не приостанавливает его исполнение, говорится в законе. По закону срок принудительной ликвидации банка может быть продлен арбитражным судом по обоснованному ходатайству ликвидатора кредитной организации.
"Киви банк" был оператором популярного электронного платежного сервиса "Qiwi кошелек". Представитель временной администрации в лице АСВ в апреле прошлого года сообщил в суде, что активы "Киви банка" оцениваются в 68,3 миллиарда рублей, а обязательства – в 43,2 миллиарда, что говорит об отсутствии у кредитной организации признаков банкротства.
Банк России в феврале того года отозвал у занимавшего 89-е место в российской банковской системе по величине активов "Киви банка" лицензию, возложив функции временной администрации на АСВ. Свое решение ЦБ обосновал в том числе тем, что банк систематически допускал нарушения требований антиотмывочного законодательства.
АСВ в ноябре сообщало, что продлило до 14 февраля срок проведения расчетов с кредиторами третьей очереди банка. Уточнялось, что решение о продлении обусловлено необходимостью выполнять обязательства перед кредиторами, которые продолжают предъявлять требования к банку, а также тем, что более 5 тысяч кредиторов не представили, или предоставили некорректные, реквизиты для перечисления средств или сведения, необходимые ликвидатору для принятия решения о порядке выплат.
По данным на 14 ноября, на выплаты кредиторам ликвидируемого банка было направлено почти 35 миллиардов рублей, что составляет свыше 95,5% суммы установленных требований. Денежные средства перечислены почти 71 тысяче кредиторов, уточняли в АСВ.
Фонд страхования вкладов превысил 700 миллиардов рублей, заявили в АСВ