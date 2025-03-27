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АСВ попросил суд продлить процедуру принудительной ликвидации "Киви банка"

АСВ попросил суд продлить процедуру принудительной ликвидации "Киви банка" - 27.03.2025, ПРАЙМ

АСВ попросил суд продлить процедуру принудительной ликвидации "Киви банка"

Агентство по страхованию вкладов (АСВ), ликвидатор "Киви банка", просит арбитражный суд Москвы продлить процедуру принудительной ликвидации этой кредитной... | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T15:46+0300

2025-03-27T15:46+0300

2025-03-27T16:00+0300

банки

финансы

агентство по страхованию вкладов

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МОСКВА, 27 мар – ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ), ликвидатор "Киви банка", просит арбитражный суд Москвы продлить процедуру принудительной ликвидации этой кредитной организации, следует из опубликованного определения суда.Суд назначил рассмотрение заявления АСВ на 7 апреля. Решение суда о ликвидации "Киви банка" по заявлению Банка России было принято 10 апреля прошлого года. В соответствии с нормами закона о банках и банковской деятельности срок ликвидации банка не может превышать 12 месяцев со дня вступления в силу соответствующего решения суда. Решение вступает в силу со дня принятия, обжалование решения не приостанавливает его исполнение, говорится в законе. По закону срок принудительной ликвидации банка может быть продлен арбитражным судом по обоснованному ходатайству ликвидатора кредитной организации."Киви банк" был оператором популярного электронного платежного сервиса "Qiwi кошелек". Представитель временной администрации в лице АСВ в апреле прошлого года сообщил в суде, что активы "Киви банка" оцениваются в 68,3 миллиарда рублей, а обязательства – в 43,2 миллиарда, что говорит об отсутствии у кредитной организации признаков банкротства.Банк России в феврале того года отозвал у занимавшего 89-е место в российской банковской системе по величине активов "Киви банка" лицензию, возложив функции временной администрации на АСВ. Свое решение ЦБ обосновал в том числе тем, что банк систематически допускал нарушения требований антиотмывочного законодательства.АСВ в ноябре сообщало, что продлило до 14 февраля срок проведения расчетов с кредиторами третьей очереди банка. Уточнялось, что решение о продлении обусловлено необходимостью выполнять обязательства перед кредиторами, которые продолжают предъявлять требования к банку, а также тем, что более 5 тысяч кредиторов не представили, или предоставили некорректные, реквизиты для перечисления средств или сведения, необходимые ликвидатору для принятия решения о порядке выплат.По данным на 14 ноября, на выплаты кредиторам ликвидируемого банка было направлено почти 35 миллиардов рублей, что составляет свыше 95,5% суммы установленных требований. Денежные средства перечислены почти 71 тысяче кредиторов, уточняли в АСВ.

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банки, финансы, агентство по страхованию вкладов