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Первый полет полностью импортозамещенного Superjet намечен на апрель

Первый полет полностью импортозамещенного Superjet намечен на апрель - 27.03.2025, ПРАЙМ

Первый полет полностью импортозамещенного Superjet намечен на апрель

Первый полет полностью импортозамещенного самолета Superjet запланирован на апрель, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в кулуарах... | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T19:36+0300

2025-03-27T19:36+0300

2025-03-27T19:37+0300

экономика

антон алиханов

минпромторг

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МУРМАНСК, 27 мар - ПРАЙМ. Первый полет полностью импортозамещенного самолета Superjet запланирован на апрель, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в кулуарах Международного арктического форума. "С российским двигателем Superjet уже, собственно, полетел недавно, вы видели наверняка. Уже в полностью импортозамещенном облике со всеми отечественными системами в апреле месяце планируется", - сообщил Алиханов. Ранее в марте в пресс-службе госкоропорации "Ростех" сообщали, что Superjet совершил первый полет с российским двигателем ПД-8 в Комсомольске-на-Амуре, таким образом, начались летные испытания двигателя в составе воздушного судна.

https://1prime.ru/20250207/ispytaniya-854752814.html

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антон алиханов, минпромторг