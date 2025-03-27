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Первый полет полностью импортозамещенного Superjet намечен на апрель
Первый полет полностью импортозамещенного Superjet намечен на апрель - 27.03.2025, ПРАЙМ
Первый полет полностью импортозамещенного Superjet намечен на апрель
Первый полет полностью импортозамещенного самолета Superjet запланирован на апрель, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в кулуарах... | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T19:36+0300
2025-03-27T19:36+0300
2025-03-27T19:37+0300
экономика
антон алиханов
минпромторг
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МУРМАНСК, 27 мар - ПРАЙМ. Первый полет полностью импортозамещенного самолета Superjet запланирован на апрель, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в кулуарах Международного арктического форума. "С российским двигателем Superjet уже, собственно, полетел недавно, вы видели наверняка. Уже в полностью импортозамещенном облике со всеми отечественными системами в апреле месяце планируется", - сообщил Алиханов. Ранее в марте в пресс-службе госкоропорации "Ростех" сообщали, что Superjet совершил первый полет с российским двигателем ПД-8 в Комсомольске-на-Амуре, таким образом, начались летные испытания двигателя в составе воздушного судна.
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антон алиханов, минпромторг
Экономика, Антон Алиханов, Минпромторг
Первый полет полностью импортозамещенного Superjet намечен на апрель
Алиханов: первый полет полностью импортозамещенного Superjet запланирован на апрель
МУРМАНСК, 27 мар - ПРАЙМ. Первый полет полностью импортозамещенного самолета Superjet запланирован на апрель, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в кулуарах Международного арктического форума.
"С российским двигателем Superjet уже, собственно, полетел недавно, вы видели наверняка. Уже в полностью импортозамещенном облике со всеми отечественными системами в апреле месяце планируется", - сообщил Алиханов.
Ранее в марте в пресс-службе госкоропорации "Ростех" сообщали, что Superjet совершил первый полет с российским двигателем ПД-8 в Комсомольске-на-Амуре, таким образом, начались летные испытания двигателя в составе воздушного судна.
Минпромторг ожидает начала испытаний Superjet с двигателем ПД-8