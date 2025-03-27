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Первый полет полностью импортозамещенного Superjet намечен на апрель - 27.03.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250327/superjet-856171691.html
Первый полет полностью импортозамещенного Superjet намечен на апрель
Первый полет полностью импортозамещенного Superjet намечен на апрель - 27.03.2025, ПРАЙМ
Первый полет полностью импортозамещенного Superjet намечен на апрель
Первый полет полностью импортозамещенного самолета Superjet запланирован на апрель, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в кулуарах... | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T19:36+0300
2025-03-27T19:37+0300
экономика
антон алиханов
минпромторг
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МУРМАНСК, 27 мар - ПРАЙМ. Первый полет полностью импортозамещенного самолета Superjet запланирован на апрель, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в кулуарах Международного арктического форума. "С российским двигателем Superjet уже, собственно, полетел недавно, вы видели наверняка. Уже в полностью импортозамещенном облике со всеми отечественными системами в апреле месяце планируется", - сообщил Алиханов. Ранее в марте в пресс-службе госкоропорации "Ростех" сообщали, что Superjet совершил первый полет с российским двигателем ПД-8 в Комсомольске-на-Амуре, таким образом, начались летные испытания двигателя в составе воздушного судна.
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антон алиханов, минпромторг
Экономика, Антон Алиханов, Минпромторг
19:36 27.03.2025 (обновлено: 19:37 27.03.2025)
 
Первый полет полностью импортозамещенного Superjet намечен на апрель

Алиханов: первый полет полностью импортозамещенного Superjet запланирован на апрель

© РИА Новости . Пивов | Перейти в медиабанкСамолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Азимут"
Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Азимут - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости . Пивов
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МУРМАНСК, 27 мар - ПРАЙМ. Первый полет полностью импортозамещенного самолета Superjet запланирован на апрель, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в кулуарах Международного арктического форума.
"С российским двигателем Superjet уже, собственно, полетел недавно, вы видели наверняка. Уже в полностью импортозамещенном облике со всеми отечественными системами в апреле месяце планируется", - сообщил Алиханов.
Ранее в марте в пресс-службе госкоропорации "Ростех" сообщали, что Superjet совершил первый полет с российским двигателем ПД-8 в Комсомольске-на-Амуре, таким образом, начались летные испытания двигателя в составе воздушного судна.
Стенд Минпромторга России - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2025
Минпромторг ожидает начала испытаний Superjet с двигателем ПД-8
7 февраля, 13:20
 
ЭкономикаАнтон АлихановМинпромторг
 
 
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