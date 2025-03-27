https://1prime.ru/20250327/tekhnologii-856165126.html

Россия видит интерес США к ее энергетическим технологиям, заявил Дмитриев

Россия видит интерес США к ее энергетическим технологиям, заявил Дмитриев - 27.03.2025, ПРАЙМ

Россия видит интерес США к ее энергетическим технологиям, заявил Дмитриев

Россия видит интерес от США к ряду российских энергетических технологий, в том числе в сфере сжиженного природного газа (СПГ), заявил журналистам глава... | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T16:31+0300

2025-03-27T16:31+0300

2025-03-27T16:31+0300

энергетика

россия

кирилл дмитриев

сша

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МУРМАНСК, 27 мар - ПРАЙМ. Россия видит интерес от США к ряду российских энергетических технологий, в том числе в сфере сжиженного природного газа (СПГ), заявил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Мы видим от Соединенных Штатов интерес к ряду российских технологий, в том числе в сфере сжиженного природного газа", - сказал Дмитриев в кулуарах Международного арктического форума.

https://1prime.ru/20250327/konsultatsii-856155588.html

сша

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2025

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россия, кирилл дмитриев, сша