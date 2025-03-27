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Россия видит интерес США к ее энергетическим технологиям, заявил Дмитриев - 27.03.2025, ПРАЙМ
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Россия видит интерес США к ее энергетическим технологиям, заявил Дмитриев
Россия видит интерес США к ее энергетическим технологиям, заявил Дмитриев - 27.03.2025, ПРАЙМ
Россия видит интерес США к ее энергетическим технологиям, заявил Дмитриев
Россия видит интерес от США к ряду российских энергетических технологий, в том числе в сфере сжиженного природного газа (СПГ), заявил журналистам глава... | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T16:31+0300
2025-03-27T16:31+0300
энергетика
россия
кирилл дмитриев
сша
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МУРМАНСК, 27 мар - ПРАЙМ. Россия видит интерес от США к ряду российских энергетических технологий, в том числе в сфере сжиженного природного газа (СПГ), заявил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Мы видим от Соединенных Штатов интерес к ряду российских технологий, в том числе в сфере сжиженного природного газа", - сказал Дмитриев в кулуарах Международного арктического форума.
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россия, кирилл дмитриев, сша
Энергетика, РОССИЯ, Кирилл Дмитриев, США
16:31 27.03.2025
 
Россия видит интерес США к ее энергетическим технологиям, заявил Дмитриев

Дмитриев: Россия видит интерес от США к ее энергетическим технологиям

© РИА Новости . Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанк* Генеральный директор УК "Российский фонд прямых инвестиций" (РФПИ) Кирилл Дмитриев на открытии Международного инвестиционного форума "Сочи-2014"
* Генеральный директор УК Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на открытии Международного инвестиционного форума Сочи-2014 - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости . Михаил Мокрушин
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МУРМАНСК, 27 мар - ПРАЙМ. Россия видит интерес от США к ряду российских энергетических технологий, в том числе в сфере сжиженного природного газа (СПГ), заявил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Мы видим от Соединенных Штатов интерес к ряду российских технологий, в том числе в сфере сжиженного природного газа", - сказал Дмитриев в кулуарах Международного арктического форума.
Интервью официального представителя МИД РФ М. Захаровой агентству РИА Новости - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2025
Консультации экспертов России и США продолжатся, заявила Захарова
12:54
 
ЭнергетикаРОССИЯКирилл ДмитриевСША
 
 
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