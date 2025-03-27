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Трамп призвал лишить финансирования радио NPR и телеканал PBS

Трамп призвал лишить финансирования радио NPR и телеканал PBS - 27.03.2025, ПРАЙМ

Трамп призвал лишить финансирования радио NPR и телеканал PBS

Президент США Дональд Трамп призвал Конгресс немедленно лишить финансирования сеть радиостанций NPR (Национальное общественное радио) и Службу общественного... | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T09:03+0300

2025-03-27T09:03+0300

2025-03-27T09:03+0300

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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп призвал Конгресс немедленно лишить финансирования сеть радиостанций NPR (Национальное общественное радио) и Службу общественного вещания (PBS), обвинив СМИ в предвзятости. Ранее Трамп заявлял, что для него было бы честью лишить госфинансирования сеть радиостанций NPR и PBS. "NPR и PBS, две ужасные и полностью предвзятые платформы (сети!), должны быть НЕМЕДЛЕННО лишены финансирования Конгрессом", - написал Трампа в соцсети Truth Social. Он также добавил, что эти СМИ являются орудиями "радикальной левой Демократической партии".

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технологии, финансы, дональд трамп, сша