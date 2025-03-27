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"Надо уничтожить". В США выяснили жуткий план Трампа по России - 27.03.2025, ПРАЙМ
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"Надо уничтожить". В США выяснили жуткий план Трампа по России
"Надо уничтожить". В США выяснили жуткий план Трампа по России - 27.03.2025, ПРАЙМ
"Надо уничтожить". В США выяснили жуткий план Трампа по России
Изменение принципов отношений между Россией и США может привести к разрушению НАТО, говорится в публикации американского портала 19fortyfive. | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T09:28+0300
2025-03-27T09:28+0300
политика
сша
россия
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Изменение принципов отношений между Россией и США может привести к разрушению НАТО, говорится в публикации американского портала 19fortyfive."Намерение, которого придерживается администрация Трампа, заключается не только в улучшении отношений, но и в построении сотрудничества с Россией, для этого надо уничтожить источники напряжения, в том числе украинский конфликт", — сказано в тексте материала.Авторы публикации также заметили, что существование НАТО, которое является источником конфликта на Украине, ставится под сомнение в США и ЕС. Отмечается, что если Париж и Брюссель будут продолжать действовать, как будто они могут обойтись без американской поддержки, то существование альянса находится под угрозой.
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сша, россия, дональд трамп
Политика, США, РОССИЯ, Дональд Трамп
09:28 27.03.2025
 
"Надо уничтожить". В США выяснили жуткий план Трампа по России

19fortyfive: подход Трампа к отношениям с Россией может разрушить НАТО

© Фото : Official White House Photo by Daniel TorokПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2025
© Фото : Official White House Photo by Daniel Torok
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Изменение принципов отношений между Россией и США может привести к разрушению НАТО, говорится в публикации американского портала 19fortyfive.
"Намерение, которого придерживается администрация Трампа, заключается не только в улучшении отношений, но и в построении сотрудничества с Россией, для этого надо уничтожить источники напряжения, в том числе украинский конфликт", — сказано в тексте материала.
Авторы публикации также заметили, что существование НАТО, которое является источником конфликта на Украине, ставится под сомнение в США и ЕС. Отмечается, что если Париж и Брюссель будут продолжать действовать, как будто они могут обойтись без американской поддержки, то существование альянса находится под угрозой.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2025
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ПолитикаСШАРОССИЯДональд Трамп
 
 
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