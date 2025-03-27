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Fitch: пошлины Трампа уже сказываются на мировой торговле

Fitch: пошлины Трампа уже сказываются на мировой торговле - 27.03.2025, ПРАЙМ

Fitch: пошлины Трампа уже сказываются на мировой торговле

Торговая политика нового президента США Дональда Трампа уже сказывается на мировой торговле, а также на американском фондовом рынке, говорится в сообщении... | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T16:08+0300

2025-03-27T16:08+0300

2025-03-27T16:08+0300

экономика

сша

дональд трамп

рынки

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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Торговая политика нового президента США Дональда Трампа уже сказывается на мировой торговле, а также на американском фондовом рынке, говорится в сообщении международного рейтингового агентства Fitch. "Первые признаки влияния американских пошлин начинают проявляться в данных по международной торговле: импорт в США резко вырос в январе, поскольку компании стремились увеличить поставки в преддверии введения пошлин, а спрос был обусловлен ростом поставок промышленных и потребительских товаров", - пишут они. Стоимость экспорта Канады в США также быстро увеличилась в январе, основным драйвером были промышленное оборудование, автотранспортные средства и металлы. Например, канадский экспорт автомобилей, более 90% которого направляется в США, увеличился на 17% по сравнению с предыдущим месяцем, при этом поставки легковых автомобилей и легких грузовиков достигли самого высокого уровня за последние шесть лет. Стоимость экспорта Японии также заметно выросла в январе, включая резкий скачок экспорта в Мексику, отмечают эксперты. В то же время экспорт из Кореи продолжил падать, в частности поставки полупроводников в Китай в феврале значительно сократились из-за ограничений, введенных США в декабре прошлого года. Помимо торговли, отмечают в Fitch, тарифы сказываются и на американском фондовом рынке. "Отражается резкое падение цен на акции США в марте, когда финансовые рынки начали показывать обеспокоенность относительно влияния пошлин на экономический рост США", - пишут они. США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. Помимо этих государств Штаты ввели пошлины на товары из Евросоюза и на весь импорт стали, алюминия и автомобилей. Со 2 апреля должны вступить в силу "ответные" пошлины, однако их конкретные параметры пока не были озвучены. Многие государства либо уже ввели ответные меры, либо обещают их принять в скором времени.

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сша, дональд трамп, рынки