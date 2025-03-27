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ЦБ отметил рост числа домохозяйств, владеющих финансовыми продуктами - 27.03.2025, ПРАЙМ
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Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20250327/tsb-856156408.html
ЦБ отметил рост числа домохозяйств, владеющих финансовыми продуктами
ЦБ отметил рост числа домохозяйств, владеющих финансовыми продуктами - 27.03.2025, ПРАЙМ
ЦБ отметил рост числа домохозяйств, владеющих финансовыми продуктами
Доля домохозяйств, у которых есть финансовые активы, такие как вклады в банках, металлические счета, ценные бумаги, в 2024 году выросла до 75,5% с 72,9% в 2022... | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T13:09+0300
2025-03-27T13:09+0300
банк россии
финансы
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Доля домохозяйств, у которых есть финансовые активы, такие как вклады в банках, металлические счета, ценные бумаги, в 2024 году выросла до 75,5% с 72,9% в 2022 году, а средняя сумма вложений выросла на 26%, до 145 тысяч рублей, следует из материалов Банка России. ЦБ в середине прошлого года провел всероссийское обследование домохозяйств по потребительским финансам, предыдущее такое обследование было проведено в середине 2022 года. Регулятор опросил более 6 тысяч домохозяйств в 38 населенных пунктах, причем 89% респондентов были теми же, что в 2022 году. Под финансовыми активами в исследовании ЦБ понимает все финансовые активы за исключением наличности (счета и вклады в банках, металлические счета, электронные кошельки, вложения в паи в паевых инвестиционных фондах, ценные бумаги, криптовалюту, негосударственные пенсионные фонды). Согласно материалам ЦБ, доля домохозяйств в России с финансовыми активами, которые представлены счетами в банках - 75,4%. Доля домохозяйств с активами в виде акций и облигаций составила 1,4%, паев в паевых инвестиционных фондах (ПИФах) - 0,4%, в криптовалюте - 0,5%, в негосударственных пенсионных фондах (НПФ) - 0,6%, в металлических счетах - 0,2%, с активами в электронных кошельках - 0,8%. По данным регулятора, самая большая средняя сумма вложений у российских домохозяйств в 2024 году была в акции и облигации - 262 тысячи рублей, два года назад эта сумма была на 9% меньше. Средняя сумма вложений у российских домохозяйств в 2024 году на счетах - 136 тысяч рублей, что на 28% больше чем в 2022 году, средняя сумма вложений в паи в ПИФах за два года выросла почти на 49%, до 174 тысяч рублей, средняя сумма вклада в металлические счета за два года увеличилась всего на 5% и составила 75 тысяч рублей, средняя сумма вкладов на электронных кошельках составляет 11 тысяч рублей, что на 83% больше, чем в 2022 году, следует из данных ЦБ. Также в материалах указывается, что средняя сумма вложений в криптовалюту и НПФ за два года, наоборот, уменьшилась - на 23% и 27%, до 189 тысяч и 146 тысяч рублей соответственно.
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финансы
Банк России, Финансы
13:09 27.03.2025
 
ЦБ отметил рост числа домохозяйств, владеющих финансовыми продуктами

ЦБ: доля домохозяйств в России, владеющих финансовыми продуктами, достигла 75,5%

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Банка России в Москве
Здание Банка России в Москве - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Доля домохозяйств, у которых есть финансовые активы, такие как вклады в банках, металлические счета, ценные бумаги, в 2024 году выросла до 75,5% с 72,9% в 2022 году, а средняя сумма вложений выросла на 26%, до 145 тысяч рублей, следует из материалов Банка России.
ЦБ в середине прошлого года провел всероссийское обследование домохозяйств по потребительским финансам, предыдущее такое обследование было проведено в середине 2022 года. Регулятор опросил более 6 тысяч домохозяйств в 38 населенных пунктах, причем 89% респондентов были теми же, что в 2022 году. Под финансовыми активами в исследовании ЦБ понимает все финансовые активы за исключением наличности (счета и вклады в банках, металлические счета, электронные кошельки, вложения в паи в паевых инвестиционных фондах, ценные бумаги, криптовалюту, негосударственные пенсионные фонды).
Согласно материалам ЦБ, доля домохозяйств в России с финансовыми активами, которые представлены счетами в банках - 75,4%. Доля домохозяйств с активами в виде акций и облигаций составила 1,4%, паев в паевых инвестиционных фондах (ПИФах) - 0,4%, в криптовалюте - 0,5%, в негосударственных пенсионных фондах (НПФ) - 0,6%, в металлических счетах - 0,2%, с активами в электронных кошельках - 0,8%.
По данным регулятора, самая большая средняя сумма вложений у российских домохозяйств в 2024 году была в акции и облигации - 262 тысячи рублей, два года назад эта сумма была на 9% меньше.
Средняя сумма вложений у российских домохозяйств в 2024 году на счетах - 136 тысяч рублей, что на 28% больше чем в 2022 году, средняя сумма вложений в паи в ПИФах за два года выросла почти на 49%, до 174 тысяч рублей, средняя сумма вклада в металлические счета за два года увеличилась всего на 5% и составила 75 тысяч рублей, средняя сумма вкладов на электронных кошельках составляет 11 тысяч рублей, что на 83% больше, чем в 2022 году, следует из данных ЦБ.
Также в материалах указывается, что средняя сумма вложений в криптовалюту и НПФ за два года, наоборот, уменьшилась - на 23% и 27%, до 189 тысяч и 146 тысяч рублей соответственно.
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2025
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