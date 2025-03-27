https://1prime.ru/20250327/tsb-856156408.html

ЦБ отметил рост числа домохозяйств, владеющих финансовыми продуктами

ЦБ отметил рост числа домохозяйств, владеющих финансовыми продуктами - 27.03.2025, ПРАЙМ

ЦБ отметил рост числа домохозяйств, владеющих финансовыми продуктами

Доля домохозяйств, у которых есть финансовые активы, такие как вклады в банках, металлические счета, ценные бумаги, в 2024 году выросла до 75,5% с 72,9% в 2022... | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T13:09+0300

2025-03-27T13:09+0300

2025-03-27T13:09+0300

банк россии

финансы

https://cdnn.1prime.ru/img/83714/03/837140323_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_cecddfbf1e701e05aa0a8a41c941241f.jpg

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Доля домохозяйств, у которых есть финансовые активы, такие как вклады в банках, металлические счета, ценные бумаги, в 2024 году выросла до 75,5% с 72,9% в 2022 году, а средняя сумма вложений выросла на 26%, до 145 тысяч рублей, следует из материалов Банка России. ЦБ в середине прошлого года провел всероссийское обследование домохозяйств по потребительским финансам, предыдущее такое обследование было проведено в середине 2022 года. Регулятор опросил более 6 тысяч домохозяйств в 38 населенных пунктах, причем 89% респондентов были теми же, что в 2022 году. Под финансовыми активами в исследовании ЦБ понимает все финансовые активы за исключением наличности (счета и вклады в банках, металлические счета, электронные кошельки, вложения в паи в паевых инвестиционных фондах, ценные бумаги, криптовалюту, негосударственные пенсионные фонды). Согласно материалам ЦБ, доля домохозяйств в России с финансовыми активами, которые представлены счетами в банках - 75,4%. Доля домохозяйств с активами в виде акций и облигаций составила 1,4%, паев в паевых инвестиционных фондах (ПИФах) - 0,4%, в криптовалюте - 0,5%, в негосударственных пенсионных фондах (НПФ) - 0,6%, в металлических счетах - 0,2%, с активами в электронных кошельках - 0,8%. По данным регулятора, самая большая средняя сумма вложений у российских домохозяйств в 2024 году была в акции и облигации - 262 тысячи рублей, два года назад эта сумма была на 9% меньше. Средняя сумма вложений у российских домохозяйств в 2024 году на счетах - 136 тысяч рублей, что на 28% больше чем в 2022 году, средняя сумма вложений в паи в ПИФах за два года выросла почти на 49%, до 174 тысяч рублей, средняя сумма вклада в металлические счета за два года увеличилась всего на 5% и составила 75 тысяч рублей, средняя сумма вкладов на электронных кошельках составляет 11 тысяч рублей, что на 83% больше, чем в 2022 году, следует из данных ЦБ. Также в материалах указывается, что средняя сумма вложений в криптовалюту и НПФ за два года, наоборот, уменьшилась - на 23% и 27%, до 189 тысяч и 146 тысяч рублей соответственно.

https://1prime.ru/20250327/dokhody-856156124.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы