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ЦБ не увидел неординарных событий на биржевых торгах выходного дня

ЦБ не увидел неординарных событий на биржевых торгах выходного дня - 27.03.2025, ПРАЙМ

ЦБ не увидел неординарных событий на биржевых торгах выходного дня

Банк России анализирует данные первых биржевых торгов выходного дня для оценки рисков, не фиксирует никаких неординарных событий на этих торгах, заявил... | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T13:48+0300

2025-03-27T13:48+0300

2025-03-27T13:48+0300

банк россии

рынки

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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Банк России анализирует данные первых биржевых торгов выходного дня для оценки рисков, не фиксирует никаких неординарных событий на этих торгах, заявил журналистам заместитель председателя ЦБ РФ Филипп Габуния. "Я думаю, пока преждевременно какие-то оценки фундаментальные делать сложно, мы будем наблюдать. Пока все идет штатно", - сказал он в кулуарах международного форума "Биржевой товарный рынок". По его словам, важно посмотреть динамику, изучить данные по первым торгам. "Мы уже анализируем, получаем данные того, кто участвует в этих торгах. Но они пока предварительные, поэтому я не хочу давать эту оценку. Нужно собрать чуть побольше выборку, чтобы какое-то время это поработало. После этого можно будет дать картинку, кто этим сервисом пользуется и как пользуется", - добавил он. "Напомню, что торги работают в довольно серьезных ограничениях, которые сдерживают волатильность, поэтому никаких событий неординарных там не происходит. Мы опасались, что в силу того, что ликвидность сильно ниже, обороты сильно ниже, могут быть какие-то ценовые выбросы. За счет того дизайна торгов, который был сделан, этого не происходит", - продолжил Габуния. "Какое-то количество выходных поработает на двух площадках, мы соберем данные и посмотрим, какие есть вызовы, какие риски, где мы перестраховались с избытками, и будем какие-то выводы делать", - заключил он. Московская биржа с 1 марта проводит торги наиболее ликвидными акциями в выходные дни в экспериментальном режиме, обеспечивающем возможность поэтапного подключения участников рынка по мере их готовности. В свою очередь "СПБ биржа" запустила торги в выходные дни с 1 февраля.

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