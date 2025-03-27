https://1prime.ru/20250327/tsb-856162775.html

ЦБ опасается неоправданных ожиданий россиян по быстрому росту доходов

ЦБ опасается неоправданных ожиданий россиян по быстрому росту доходов - 27.03.2025, ПРАЙМ

ЦБ опасается неоправданных ожиданий россиян по быстрому росту доходов

ЦБ видит риски, связанные с возможным появлением у россиян неоправданных ожиданий в части быстрого роста их доходов в будущем, заявил зампред Банка России... | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T15:22+0300

2025-03-27T15:22+0300

2025-03-27T15:22+0300

банк россии

финансы

https://cdnn.1prime.ru/img/84146/44/841464403_0:0:3103:1745_1920x0_80_0_0_a856e8523f6ad24d5c64040d964a809f.jpg

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. ЦБ видит риски, связанные с возможным появлением у россиян неоправданных ожиданий в части быстрого роста их доходов в будущем, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин, представляя журналистам результаты всероссийского обследования финансов российских домохозяйств за 2023-2024 годы. Обследование показало рост реальных доходов за прошедшие два года в большинстве российских домохозяйств. Причем в пятой части хозяйств реальные доходы за два года увеличились более чем в 1,5 раза. "Это может быть фактором риска, так как респонденты могут необоснованно экстраполировать оценки того улучшения текущего материального положения, которое они видят, и на будущие периоды. В результате они могут ошибаться, принимая решения о расходах, сбережениях и кредитах", - сказал Заботкин. Он подчеркнул, что у многих домашних хозяйств в России улучшение финансового положения носит устойчивый характер. "Зарплаты выросли, и они будут оставаться на том же уровне, который достигнут, в дальнейшем", - отметил зампред ЦБ. "Для нас основным фактором опасений является, чтобы они не ожидали, что зарплаты и дальше будут расти тем же темпами, которыми они росли в предыдущие два года", - уточнил Заботкин.

https://1prime.ru/20250327/dokhody-856156124.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы