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ЦБ опасается неоправданных ожиданий россиян по быстрому росту доходов - 27.03.2025, ПРАЙМ
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ЦБ опасается неоправданных ожиданий россиян по быстрому росту доходов
ЦБ опасается неоправданных ожиданий россиян по быстрому росту доходов - 27.03.2025, ПРАЙМ
ЦБ опасается неоправданных ожиданий россиян по быстрому росту доходов
ЦБ видит риски, связанные с возможным появлением у россиян неоправданных ожиданий в части быстрого роста их доходов в будущем, заявил зампред Банка России... | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T15:22+0300
2025-03-27T15:22+0300
банк россии
финансы
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. ЦБ видит риски, связанные с возможным появлением у россиян неоправданных ожиданий в части быстрого роста их доходов в будущем, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин, представляя журналистам результаты всероссийского обследования финансов российских домохозяйств за 2023-2024 годы. Обследование показало рост реальных доходов за прошедшие два года в большинстве российских домохозяйств. Причем в пятой части хозяйств реальные доходы за два года увеличились более чем в 1,5 раза. "Это может быть фактором риска, так как респонденты могут необоснованно экстраполировать оценки того улучшения текущего материального положения, которое они видят, и на будущие периоды. В результате они могут ошибаться, принимая решения о расходах, сбережениях и кредитах", - сказал Заботкин. Он подчеркнул, что у многих домашних хозяйств в России улучшение финансового положения носит устойчивый характер. "Зарплаты выросли, и они будут оставаться на том же уровне, который достигнут, в дальнейшем", - отметил зампред ЦБ. "Для нас основным фактором опасений является, чтобы они не ожидали, что зарплаты и дальше будут расти тем же темпами, которыми они росли в предыдущие два года", - уточнил Заботкин.
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финансы
Банк России, Финансы
15:22 27.03.2025
 
ЦБ опасается неоправданных ожиданий россиян по быстрому росту доходов

ЦБ опасается неоправданных ожиданий россиян по быстрому росту доходов в будущем

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Банка России
Здание Банка России - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. ЦБ видит риски, связанные с возможным появлением у россиян неоправданных ожиданий в части быстрого роста их доходов в будущем, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин, представляя журналистам результаты всероссийского обследования финансов российских домохозяйств за 2023-2024 годы.
Обследование показало рост реальных доходов за прошедшие два года в большинстве российских домохозяйств. Причем в пятой части хозяйств реальные доходы за два года увеличились более чем в 1,5 раза.
"Это может быть фактором риска, так как респонденты могут необоснованно экстраполировать оценки того улучшения текущего материального положения, которое они видят, и на будущие периоды. В результате они могут ошибаться, принимая решения о расходах, сбережениях и кредитах", - сказал Заботкин.
Он подчеркнул, что у многих домашних хозяйств в России улучшение финансового положения носит устойчивый характер. "Зарплаты выросли, и они будут оставаться на том же уровне, который достигнут, в дальнейшем", - отметил зампред ЦБ.
"Для нас основным фактором опасений является, чтобы они не ожидали, что зарплаты и дальше будут расти тем же темпами, которыми они росли в предыдущие два года", - уточнил Заботкин.
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2025
ЦБ зафиксировал рост реальных доходов на человека
13:05
 
Банк РоссииФинансы
 
 
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