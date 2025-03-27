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В "Фосагро" рассказали об индексации предельных цен на удобрения

В "Фосагро" рассказали об индексации предельных цен на удобрения - 27.03.2025, ПРАЙМ

В "Фосагро" рассказали об индексации предельных цен на удобрения

Производители удобрений рассчитывают, что индексация предельных цен на удобрения для аграриев на внутреннем рынке РФ составит порядка 10%, сообщил журналистам в | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T11:36+0300

2025-03-27T11:36+0300

2025-03-27T11:36+0300

экономика

россия

сельское хозяйство

удобрения

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МУРМАНСК, 27 мар - ПРАЙМ. Производители удобрений рассчитывают, что индексация предельных цен на удобрения для аграриев на внутреннем рынке РФ составит порядка 10%, сообщил журналистам в кулуарах Международного арктического форума гендиректор "Фосагро" Михаил Рыбников. Вице-премьер России Александр Новак в феврале поручил Минсельхозу вместе с другими заинтересованными ведомствами проработать вопрос индексации предельных цен на удобрения для аграриев на внутреннем рынке. "Последняя индексация проводилась в сентябре 2022 года. Соответственно, за 2,5 года индексация цены на минеральные удобрения, имеются в виду предельные цены торговых политик компаний, согласованных с антимонопольной службой, не производилась… Соответственно, это общая позиция отрасли, что необходимо пересмотреть предельные цены. Мы очень надеемся, что этот вопрос будет решен положительно… Учитывая, что прошло 2,5 года, мы надеемся, что на 10% эти цены будут проиндексированы", - сказал Рыбников. "За этот период, как вы знаете, росли затраты на производство удобрений. Несколько раз индексировалась цена на природный газ, который является одним из основных видов сырья для производства удобрений, особенно для азотных удобрений. Индексировалась заработная плата в соответствии с теми же поручениями президента и правительства. Индексировались цены других естественных монополий, таких как РЖД, электроэнергия и так далее. Менялась налоговая система... Соответственно, наша просьба об индексации цен на внутреннем рынке вполне обоснована", - пояснил он. Рыбников подчеркнул, что все расчеты неоднократно проверялись и Минпромторгом, и Минэкономразвития России. В январе Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала торговые политики производителей минудобрений, а реализация продукции аграриям осуществляется по ценам не выше сентября 2022 года. Цены минеральных удобрений были зафиксированы производителями в 2021 году и формировались в соответствии с рекомендациями ФАС России. Они предусматривали установление цен на уровне не выше, чем за период май-июль 2021 года и их индексацию в июне, сентябре 2022 года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сельское хозяйство, удобрения