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Минпромторг и МЭР выступают за индексацию предельных цен на удобрения

Минпромторг и МЭР выступают за индексацию предельных цен на удобрения - 27.03.2025, ПРАЙМ

Минпромторг и МЭР выступают за индексацию предельных цен на удобрения

Минпромторг и Минэкономразвития РФ выступают за индексацию предельных цен на удобрения на внутреннем рынке, но Минсельхоз против, сообщил журналистам глава... | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T19:47+0300

2025-03-27T19:47+0300

2025-03-27T19:47+0300

экономика

антон алиханов

минпромторг

москва

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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Минпромторг и Минэкономразвития РФ выступают за индексацию предельных цен на удобрения на внутреннем рынке, но Минсельхоз против, сообщил журналистам глава министерства промышленности и торговли Антон Алиханов. Вице-премьер России Александ Новак в марте поручил Минсельхозу вместе с другими заинтересованными ведомствами проработать вопрос индексации предельных цен на удобрения для аграриев на внутреннем рынке. "Мы проводили соответствующее совещание, Александр Валентинович Новак проводил, мы выступаем, мы и коллеги из Минэкономразвития нас поддержали, выступаем за индексацию. Но коллеги из министерства сельского хозяйства, по понятным причинам, против", - сказал Алиханов. "Но могу сказать, что не для всех производителей удобрений это настолько суперактуальный вопрос. Но для некоторых поставщиков, они уже подошли, скажем так, к пределу, к потолку тех цен, которые сейчас утверждены", - добавил он. Алиханов отметил, что Минпромторг предлагал провести повышение на сумму накопленной инфляции. В январе ФАС России согласовала торговые политики производителей минудобрений, а реализация продукции аграриям осуществляется по ценам не выше сентября 2022 года. Цены минеральных удобрений были зафиксированы производителями в 2021 году и формировались в соответствии с рекомендациями ФАС России. Они предусматривали установление цен на уровне не выше, чем за период май-июль 2021 года и их индексацию в июне, сентябре 2022 года.

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антон алиханов, минпромторг, москва