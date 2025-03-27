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Внук де Голля назвал ложью существование русской угрозы в Европе

Внук де Голля назвал ложью существование русской угрозы в Европе - 27.03.2025, ПРАЙМ

Внук де Голля назвал ложью существование русской угрозы в Европе

Внук генерала Шарля де Голля, основателя и первого президента Пятой Французской республики, Пьер де Голль назвал ложью мнение о существовании русской угрозы в... | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T13:31+0300

2025-03-27T13:31+0300

2025-03-27T13:31+0300

политика

европа

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угроза

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ЯЛТА, 27 мар – ПРАЙМ. Внук генерала Шарля де Голля, основателя и первого президента Пятой Французской республики, Пьер де Голль назвал ложью мнение о существовании русской угрозы в Европе. "Не существует русской угрозы в Европе. Это ложь, которая служит главным интересам отдельных европейских лидеров", - сказал де Голль в рамках пленарной сессии Международного научно-дипломатического конгресса. По его словам, основания для санкций, которые применяются в отношении России, также лживы. "Мы можем жить в единой политической экономической системе", - подчеркнул де Голль. Международный научно-дипломатический конгресс стартовал в четверг в Ливадийском дворце. Он посвящен 80-летию Ялтинской (Крымской) конференции антигитлеровской коалиции. В конгрессе принимают участие более 100 видных государственных деятелей, политиков, историков, руководителей ведущих академических научных институтов, а также международные эксперты. В рамках конгресса планируется обсудить вопросы формирования нового мироустройства, диалога и сотрудничества ведущих мировых держав.

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европа, россия, угроза