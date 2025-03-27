https://1prime.ru/20250327/ugroza-856157884.html
Внук де Голля назвал ложью существование русской угрозы в Европе
Внук де Голля назвал ложью существование русской угрозы в Европе - 27.03.2025, ПРАЙМ
Внук де Голля назвал ложью существование русской угрозы в Европе
Внук генерала Шарля де Голля, основателя и первого президента Пятой Французской республики, Пьер де Голль назвал ложью мнение о существовании русской угрозы в... | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T13:31+0300
2025-03-27T13:31+0300
2025-03-27T13:31+0300
политика
европа
россия
угроза
https://cdnn.1prime.ru/img/76228/01/762280120_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_811672d381535b877c47bccd0a5758df.jpg
ЯЛТА, 27 мар – ПРАЙМ. Внук генерала Шарля де Голля, основателя и первого президента Пятой Французской республики, Пьер де Голль назвал ложью мнение о существовании русской угрозы в Европе. "Не существует русской угрозы в Европе. Это ложь, которая служит главным интересам отдельных европейских лидеров", - сказал де Голль в рамках пленарной сессии Международного научно-дипломатического конгресса. По его словам, основания для санкций, которые применяются в отношении России, также лживы. "Мы можем жить в единой политической экономической системе", - подчеркнул де Голль. Международный научно-дипломатический конгресс стартовал в четверг в Ливадийском дворце. Он посвящен 80-летию Ялтинской (Крымской) конференции антигитлеровской коалиции. В конгрессе принимают участие более 100 видных государственных деятелей, политиков, историков, руководителей ведущих академических научных институтов, а также международные эксперты. В рамках конгресса планируется обсудить вопросы формирования нового мироустройства, диалога и сотрудничества ведущих мировых держав.
https://1prime.ru/20250326/zapugivanie-856122503.html
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76228/01/762280120_100:0:1700:1200_1920x0_80_0_0_ce9833d0e19f301474504b41b7fb5806.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, россия, угроза
Политика, ЕВРОПА, РОССИЯ, угроза
Внук де Голля назвал ложью существование русской угрозы в Европе
Внук генерала Шарля де Голля назвал ложью существование русской угрозы в Европе
ЯЛТА, 27 мар – ПРАЙМ. Внук генерала Шарля де Голля, основателя и первого президента Пятой Французской республики, Пьер де Голль назвал ложью мнение о существовании русской угрозы в Европе.
"Не существует русской угрозы в Европе. Это ложь, которая служит главным интересам отдельных европейских лидеров", - сказал де Голль в рамках пленарной сессии Международного научно-дипломатического конгресса.
По его словам, основания для санкций, которые применяются в отношении России, также лживы.
"Мы можем жить в единой политической экономической системе", - подчеркнул де Голль.
Международный научно-дипломатический конгресс стартовал в четверг в Ливадийском дворце. Он посвящен 80-летию Ялтинской (Крымской) конференции антигитлеровской коалиции. В конгрессе принимают участие более 100 видных государственных деятелей, политиков, историков, руководителей ведущих академических научных институтов, а также международные эксперты. В рамках конгресса планируется обсудить вопросы формирования нового мироустройства, диалога и сотрудничества ведущих мировых держав.
СВР рассказала о приемах ЕС по запугиванию жителей Россией