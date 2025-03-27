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AP: в Европе рассматривают варианты размещения сил на западе Украины
AP: в Европе рассматривают варианты размещения сил на западе Украины - 27.03.2025, ПРАЙМ
AP: в Европе рассматривают варианты размещения сил на западе Украины
Европейские военные рассматривают разные варианты развертывания военных для "содействия" урегулированию украинского конфликта, в том числе их размещение вдоль... | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T09:08+0300
2025-03-27T09:08+0300
2025-03-27T09:08+0300
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Европейские военные рассматривают разные варианты развертывания военных для "содействия" урегулированию украинского конфликта, в том числе их размещение вдоль реки Днепр, на западе Украины или в соседней стране, передает агентство Associated Press со ссылкой на французского чиновника.Саммит "коалиции желающих", где обсудят гарантии безопасности для Украины, включая размещение там "миротворцев", пройдет в четверг в Париже для поиска консенсуса по этому вопросу. Как отмечает агентство, европейские военачальники и стратеги рассматривают разные варианты размещения военных для "содействия" урегулированию конфликта на Украине. "Возможный вариант, за который выступает Франция, предполагает размещение членами коалиции значительных сил в центре Украины, где-то вдоль реки Днепр, подальше от линий фронта", - говорится в сообщении Ассошиэйтед Пресс. По словам чиновника, также рассматриваются варианты размещения "сил поддержки" на западе Украины или даже в соседней стране.
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Политика, УКРАИНА, ЕВРОПА, Общество
AP: в Европе рассматривают варианты размещения сил на западе Украины
AP: в ЕС изучат варианты размещения сил на западе Украины или в соседней стране
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Европейские военные рассматривают разные варианты развертывания военных для "содействия" урегулированию украинского конфликта, в том числе их размещение вдоль реки Днепр, на западе Украины или в соседней стране, передает агентство Associated Press со ссылкой на французского чиновника.
Саммит "коалиции желающих", где обсудят гарантии безопасности для Украины, включая размещение там "миротворцев", пройдет в четверг в Париже для поиска консенсуса по этому вопросу.
Как отмечает агентство, европейские военачальники и стратеги рассматривают разные варианты размещения военных для "содействия" урегулированию конфликта на Украине.
"Возможный вариант, за который выступает Франция, предполагает размещение членами коалиции значительных сил в центре Украины, где-то вдоль реки Днепр, подальше от линий фронта", - говорится в сообщении Ассошиэйтед Пресс.
По словам чиновника, также рассматриваются варианты размещения "сил поддержки" на западе Украины или даже в соседней стране.
Макрон: "миротворцы" на Украине смогут "ответить" при нападении