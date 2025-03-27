Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
AP: в Европе рассматривают варианты размещения сил на западе Украины - 27.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250327/ukraina-856146113.html
AP: в Европе рассматривают варианты размещения сил на западе Украины
AP: в Европе рассматривают варианты размещения сил на западе Украины - 27.03.2025, ПРАЙМ
AP: в Европе рассматривают варианты размещения сил на западе Украины
Европейские военные рассматривают разные варианты развертывания военных для "содействия" урегулированию украинского конфликта, в том числе их размещение вдоль... | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T09:08+0300
2025-03-27T09:08+0300
политика
украина
европа
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/26/842192641_0:126:2400:1476_1920x0_80_0_0_2e8ab0a4b36d90dcdb1863ac4578a423.jpg
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Европейские военные рассматривают разные варианты развертывания военных для "содействия" урегулированию украинского конфликта, в том числе их размещение вдоль реки Днепр, на западе Украины или в соседней стране, передает агентство Associated Press со ссылкой на французского чиновника.Саммит "коалиции желающих", где обсудят гарантии безопасности для Украины, включая размещение там "миротворцев", пройдет в четверг в Париже для поиска консенсуса по этому вопросу. Как отмечает агентство, европейские военачальники и стратеги рассматривают разные варианты размещения военных для "содействия" урегулированию конфликта на Украине. "Возможный вариант, за который выступает Франция, предполагает размещение членами коалиции значительных сил в центре Украины, где-то вдоль реки Днепр, подальше от линий фронта", - говорится в сообщении Ассошиэйтед Пресс. По словам чиновника, также рассматриваются варианты размещения "сил поддержки" на западе Украины или даже в соседней стране.
https://1prime.ru/20250326/makron-856138682.html
украина
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/26/842192641_132:0:2268:1602_1920x0_80_0_0_f1d6ab5e6432c2209f7e7b4e04ed3f83.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, европа, общество
Политика, УКРАИНА, ЕВРОПА, Общество
09:08 27.03.2025
 
AP: в Европе рассматривают варианты размещения сил на западе Украины

AP: в ЕС изучат варианты размещения сил на западе Украины или в соседней стране

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2025
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Европейские военные рассматривают разные варианты развертывания военных для "содействия" урегулированию украинского конфликта, в том числе их размещение вдоль реки Днепр, на западе Украины или в соседней стране, передает агентство Associated Press со ссылкой на французского чиновника.
Саммит "коалиции желающих", где обсудят гарантии безопасности для Украины, включая размещение там "миротворцев", пройдет в четверг в Париже для поиска консенсуса по этому вопросу.
Как отмечает агентство, европейские военачальники и стратеги рассматривают разные варианты размещения военных для "содействия" урегулированию конфликта на Украине.
"Возможный вариант, за который выступает Франция, предполагает размещение членами коалиции значительных сил в центре Украины, где-то вдоль реки Днепр, подальше от линий фронта", - говорится в сообщении Ассошиэйтед Пресс.
По словам чиновника, также рассматриваются варианты размещения "сил поддержки" на западе Украины или даже в соседней стране.
Президент Франции Эмманюэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2025
Макрон: "миротворцы" на Украине смогут "ответить" при нападении
Вчера, 22:42
 
ПолитикаУКРАИНАЕВРОПАОбщество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала