https://1prime.ru/20250327/ukraina-856147238.html

В Британии назвали главного неудачника в мирных переговорах по Украине

В Британии назвали главного неудачника в мирных переговорах по Украине - 27.03.2025, ПРАЙМ

В Британии назвали главного неудачника в мирных переговорах по Украине

Украина становится неудачником в мирном процессе по завершению конфликта, говорится в публикации издания Spectator. | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T09:43+0300

2025-03-27T09:43+0300

2025-03-27T09:43+0300

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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Украина становится неудачником в мирном процессе по завершению конфликта, говорится в публикации издания Spectator."Украина начинает выглядеть единственным неудачником в мирных переговорах", — отмечается в тексте статьи.По мнению автора материала, глава киевского режима Владимир Зеленский испытывает тревогу на фоне обсуждений Москвы и Вашингтона статуса украинских территорий без участия Киева.Ранее Специальный представитель президента США Стивен Уиткофф заявил, что статус присоединенных к России регионов является ключевым вопросом конфликта на Украине.Встреча между экспертными группами России и США 24 марта в столице Саудовской Аравии привела к договоренности о механизме запрета ударов по энергетическим объектам России и Украины, а также о Черноморской инициативе, обеспечивающей безопасность судоходства. Вступление последнего соглашения в силу зависит от выполнения российских условий, в частности, снятия санкций с Россельхозбанка.

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