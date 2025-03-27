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В Раде заявили об ухудшении договорных условий для Украины

В Раде заявили об ухудшении договорных условий для Украины - 27.03.2025, ПРАЙМ

В Раде заявили об ухудшении договорных условий для Украины

Договорные условия для Украины с США ухудшаются с каждым этапом переговоров, заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T09:59+0300

2025-03-27T09:59+0300

2025-03-27T09:59+0300

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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Договорные условия для Украины с США ухудшаются с каждым этапом переговоров, заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский. По его словам, Владимир Зеленский нацелен продать национальные интересы страны. Министр финансов США Скотт Бессент в среду сообщал, что США и Украина близки к подписанию расширенного соглашения о сотрудничестве в сфере редкоземельных металлов, документ может быть утвержден уже на следующей неделе. "Каждое следующее соглашение, которое принуждают подписать Зеленского - хуже предыдущего. Стамбульские соглашения 2022 года будут в разы лучше того, что подпишет Зеленский в 2025-м", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале, который ведется от имени Дубинского. По его словам, сорванное в Белом доме соглашение о минералах было выгоднее для Украины, чем предложенное сейчас. Помимо недр, подчеркнул депутат, соглашение охватывает также инфраструктуру добычи и перевалки, а в случае дальнейших конфликтов могут добавиться еще объекты энергетики. "Отстранение Зеленского от захваченной им власти - уже не политический вопрос, а вопрос защиты стратегических национальных интересов, которые он продает", - резюмировал политик. Ранее газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников сообщила, что США добиваются новых условий доступа к критически важным ресурсам и энергоактивам на Украине, расширяя экономические требования к Киеву, в частности, они хотят, чтобы ряд активов, в том числе АЭС Украины, перешли под контроль Вашингтона. Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.

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