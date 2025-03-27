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СМИ узнали подробности соглашения США и Украины по ископаемым - 27.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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СМИ узнали подробности соглашения США и Украины по ископаемым
СМИ узнали подробности соглашения США и Украины по ископаемым - 27.03.2025, ПРАЙМ
СМИ узнали подробности соглашения США и Украины по ископаемым
США в рамках нового соглашения с Украиной по ископаемым хотят получить полный контроль над всеми ключевыми инвестпроектами в стране, сообщает Bloomberg со... | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T21:49+0300
2025-03-27T21:49+0300
экономика
сша
украина
владимир зеленский
дональд трамп
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. США в рамках нового соглашения с Украиной по ископаемым хотят получить полный контроль над всеми ключевыми инвестпроектами в стране, сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа. Ранее Владимир Зеленский обвинил США в изменении условий соглашения по украинским ископаемым. Он заявил, что США вместо рамочного соглашения предлагают сразу полное соглашение, которое "требует детального изучения". До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что новый проект соглашения по украинским ресурсам, предложенный США, не в пользу Украины. По его словам, документ предполагает участие Соединенных Штатов в управлении всеми ископаемыми, включая нефть и газ, в нем нет ни слова о гарантиях безопасности для Украины. "США стремятся контролировать все основные будущие инвестиции в инфраструктуру и добычу полезных ископаемых на Украине, потенциально получая право вето на любую роль других союзников Киева и подрывая его стремление к членству в Европейском союзе. Администрация президента Дональда Трампа требует "права первого предложения" по инвестициям во все инфраструктурные проекты и проекты в области природных ресурсов", - сообщает агентство, получившее в свое распоряжение проект соглашения. Согласно проекту документа, прибыль с инвестпроектов будет направляться в специальный фонд, в котором трое из пяти членов правления будут назначаться Международной корпорацией финансирования развития США (U.S. International Development Finance Corporation, DFC). Кроме того, у США будет возможность блокирования некоторых решений. Украина будет обязана перечислять в фонд 50% своих доходов от всех новых проектов в области ископаемых и инфраструктуры. США получат право на всю прибыль, а также же будут ежегодно получать дополнительных 4% прибыли, пока инвестиции не окупятся. Кроме того, США рассматривают "материальные и финансовые вложения", предоставленные Украине в ходе конфликта, как свой вклад в фонд. Министр финансов США Скотт Бессент в среду сообщал, что США и Украина близки к подписанию расширенного соглашения о сотрудничестве в сфере редкоземельных металлов, документ может быть утвержден уже на следующей неделе. Ранее газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников сообщила, что США добиваются новых условий доступа к критически важным ресурсам и энергоактивам на Украине, расширяя экономические требования к Киеву, в частности, они хотят, чтобы ряд активов, в том числе АЭС Украины, перешли под контроль Вашингтона. Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
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сша
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сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп
Экономика, США, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
21:49 27.03.2025
 
СМИ узнали подробности соглашения США и Украины по ископаемым

Bloomberg: США хотят управлять ключевыми инвестициями на Украине в рамках соглашения

© Фото : Unsplash/Maksym DiachenkoУкраина
Украина - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2025
© Фото : Unsplash/Maksym Diachenko
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. США в рамках нового соглашения с Украиной по ископаемым хотят получить полный контроль над всеми ключевыми инвестпроектами в стране, сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа.
Ранее Владимир Зеленский обвинил США в изменении условий соглашения по украинским ископаемым. Он заявил, что США вместо рамочного соглашения предлагают сразу полное соглашение, которое "требует детального изучения". До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что новый проект соглашения по украинским ресурсам, предложенный США, не в пользу Украины. По его словам, документ предполагает участие Соединенных Штатов в управлении всеми ископаемыми, включая нефть и газ, в нем нет ни слова о гарантиях безопасности для Украины.
"США стремятся контролировать все основные будущие инвестиции в инфраструктуру и добычу полезных ископаемых на Украине, потенциально получая право вето на любую роль других союзников Киева и подрывая его стремление к членству в Европейском союзе. Администрация президента Дональда Трампа требует "права первого предложения" по инвестициям во все инфраструктурные проекты и проекты в области природных ресурсов", - сообщает агентство, получившее в свое распоряжение проект соглашения.
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2025
В проект соглашения США и Украины по ресурсам включили все ископаемые
12:34
Согласно проекту документа, прибыль с инвестпроектов будет направляться в специальный фонд, в котором трое из пяти членов правления будут назначаться Международной корпорацией финансирования развития США (U.S. International Development Finance Corporation, DFC). Кроме того, у США будет возможность блокирования некоторых решений.
Украина будет обязана перечислять в фонд 50% своих доходов от всех новых проектов в области ископаемых и инфраструктуры. США получат право на всю прибыль, а также же будут ежегодно получать дополнительных 4% прибыли, пока инвестиции не окупятся. Кроме того, США рассматривают "материальные и финансовые вложения", предоставленные Украине в ходе конфликта, как свой вклад в фонд.
Министр финансов США Скотт Бессент в среду сообщал, что США и Украина близки к подписанию расширенного соглашения о сотрудничестве в сфере редкоземельных металлов, документ может быть утвержден уже на следующей неделе.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников сообщила, что США добиваются новых условий доступа к критически важным ресурсам и энергоактивам на Украине, расширяя экономические требования к Киеву, в частности, они хотят, чтобы ряд активов, в том числе АЭС Украины, перешли под контроль Вашингтона.
Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
 
ЭкономикаСШАУКРАИНАВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
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