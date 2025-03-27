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Премьер Швеции счел планируемый визит Вэнса в Гренландию неприемлемым - 27.03.2025, ПРАЙМ
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Премьер Швеции счел планируемый визит Вэнса в Гренландию неприемлемым
Премьер Швеции счел планируемый визит Вэнса в Гренландию неприемлемым - 27.03.2025, ПРАЙМ
Премьер Швеции счел планируемый визит Вэнса в Гренландию неприемлемым
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что считает планируемый визит вице-президента США Джей-Ди Вэнса в Гренландию неприемлемым, и выразил поддержку... | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T11:06+0300
2025-03-27T11:07+0300
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что считает планируемый визит вице-президента США Джей-Ди Вэнса в Гренландию неприемлемым, и выразил поддержку Дании. Вэнс сообщил 25 марта, что в ближайшую пятницу прибудет в Гренландию с целью посетить расположенных там американских военных и проверить безопасность острова. "Абсолютно", - ответил Кристерссон на вопрос ведущего телеканала SVT о том, считает ли шведское правительство визит Вэнса в Гренландию неприемлемым. Премьер также выразил поддержку Дании. "Мы целиком и полностью поддерживаем датское правительство, полностью поддерживаем (премьер-министра - ред.) Метте Фредериксен… Мы поддерживаем Данию и Гренландию во всех отношениях", - добавил Кристерссон. Ранее Фредериксен назвала планируемый визит американской делегации в Гренландию "неприемлемым давлением". В марте президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" окажется под контролем США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
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гренландия, сша
Гренландия, США
11:06 27.03.2025 (обновлено: 11:07 27.03.2025)
 
Премьер Швеции счел планируемый визит Вэнса в Гренландию неприемлемым

Кристерссон счел планируемый визит Вэнса в Гренландию неприемлемым

© Фото : MSC/Lennart PreissВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2025
© Фото : MSC/Lennart Preiss
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что считает планируемый визит вице-президента США Джей-Ди Вэнса в Гренландию неприемлемым, и выразил поддержку Дании.
Вэнс сообщил 25 марта, что в ближайшую пятницу прибудет в Гренландию с целью посетить расположенных там американских военных и проверить безопасность острова.
"Абсолютно", - ответил Кристерссон на вопрос ведущего телеканала SVT о том, считает ли шведское правительство визит Вэнса в Гренландию неприемлемым.
Премьер также выразил поддержку Дании. "Мы целиком и полностью поддерживаем датское правительство, полностью поддерживаем (премьер-министра - ред.) Метте Фредериксен… Мы поддерживаем Данию и Гренландию во всех отношениях", - добавил Кристерссон.
Ранее Фредериксен назвала планируемый визит американской делегации в Гренландию "неприемлемым давлением".
В марте президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" окажется под контролем США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
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