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Костин рассказал, когда модернизируют "Северную верфь"
Костин рассказал, когда модернизируют "Северную верфь" - 27.03.2025, ПРАЙМ
Костин рассказал, когда модернизируют "Северную верфь"
Завод "Северная верфь" в Санкт-Петербурге, который входит в Объединенную судостроительную корпорацию, планируется полностью модернизировать к 2030 году, а... | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T18:22+0300
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МУРМАНСК, 27 мар - ПРАЙМ. Завод "Северная верфь" в Санкт-Петербурге, который входит в Объединенную судостроительную корпорацию, планируется полностью модернизировать к 2030 году, а примерно к 2032 году будет построена во Владивостоке новая "Приморская верфь", сообщил глава ВТБ Андрей Костин. "Да, безусловно у нас в планах модернизация и строительство новых верфей. Мы планируем к 2030 году полностью модернизировать "Северную верфь" в Санкт-Петербурге... И примерно к 2032 году будет новая "Приморская верфь", которая будет построена во Владивостоке... Это серьезно увеличит возможности, порядка 20-25 судов в год мы сможем на этих новых верфях производить", - сказал он журналистам в кулуарах Международного арктического форума. Также Костин отметил, что в планах развивать и гражданское, и военное судостроение, более того в планах строительство трех новых атомных ледоколов. "И у нас большие планы, в том числе и по обеспечению Северного морского пути и атомными ледоколами, и судами торговыми. Будем производить и бензовозы, и танкеры. И в общем большие планы, но будем смотреть постепенно. Это длительный процесс, чтобы построить верфь нужно минимум пять-семь лет. И это сразу все не произойдет", - подытожил он. В сентябре 2024 году руководство ОСК во Владивостоке представило президенту РФ Владимиру Путину площадку для строительства новой верфи, специализирующейся на морском торговом флоте. Председатель совета директоров ОСК Костин и генеральный директор Андрей Пучков показали президенту с борта катера предлагаемое место размещения верфи в бухте Промежуточная близ Владивостока. В октябре 2023 года 100% акций ОСК, крупнейшей судостроительной компании России, были переданы в доверительное управление ВТБ на пять лет для повышения эффективности управления и дальнейшего развития судостроительной промышленности.
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андрей костин, северная верфь, санкт-петербург, владивосток, россия, втб, судостроение
Экономика, Андрей Костин, Северная верфь, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Владивосток, РОССИЯ, ВТБ, судостроение
Костин рассказал, когда модернизируют "Северную верфь"
"Северную верфь" модернизируют к 2030 году, "Приморскую верфь" построят к 2032 году
МУРМАНСК, 27 мар - ПРАЙМ. Завод "Северная верфь" в Санкт-Петербурге, который входит в Объединенную судостроительную корпорацию, планируется полностью модернизировать к 2030 году, а примерно к 2032 году будет построена во Владивостоке новая "Приморская верфь", сообщил глава ВТБ Андрей Костин.
"Да, безусловно у нас в планах модернизация и строительство новых верфей. Мы планируем к 2030 году полностью модернизировать "Северную верфь" в Санкт-Петербурге... И примерно к 2032 году будет новая "Приморская верфь", которая будет построена во Владивостоке... Это серьезно увеличит возможности, порядка 20-25 судов в год мы сможем на этих новых верфях производить", - сказал он журналистам в кулуарах Международного арктического форума.
Также Костин отметил, что в планах развивать и гражданское, и военное судостроение, более того в планах строительство трех новых атомных ледоколов.
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"И у нас большие планы, в том числе и по обеспечению Северного морского пути и атомными ледоколами, и судами торговыми. Будем производить и бензовозы, и танкеры. И в общем большие планы, но будем смотреть постепенно. Это длительный процесс, чтобы построить верфь нужно минимум пять-семь лет. И это сразу все не произойдет", - подытожил он.
В сентябре 2024 году руководство ОСК во Владивостоке представило президенту РФ Владимиру Путину площадку для строительства новой верфи, специализирующейся на морском торговом флоте. Председатель совета директоров ОСК Костин и генеральный директор Андрей Пучков показали президенту с борта катера предлагаемое место размещения верфи в бухте Промежуточная близ Владивостока.
В октябре 2023 года 100% акций ОСК, крупнейшей судостроительной компании России, были переданы в доверительное управление ВТБ на пять лет для повышения эффективности управления и дальнейшего развития судостроительной промышленности.