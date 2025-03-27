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Экспорт итальянских вин в США остановился из-за боязни пошлин
Экспорт итальянских вин в США остановился из-за боязни пошлин - 27.03.2025, ПРАЙМ
Экспорт итальянских вин в США остановился из-за боязни пошлин
Экспорт итальянского вина в США остановился из-за опасений по поводу новых пошлин, что может обернуться для производителей потерями в шесть миллионов евро в... | 27.03.2025, ПРАЙМ
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РИМ, 27 мар – ПРАЙМ. Экспорт итальянского вина в США остановился из-за опасений по поводу новых пошлин, что может обернуться для производителей потерями в шесть миллионов евро в день, сообщила на своём сайте ассоциация сельхозпроизводителей Coldiretti. "Блокировка поставок вина в США из-за опасений, связанных с пошлинами, может обойтись итальянским винодельням в 6 миллионов долларов в день" - говорится в сообщении. Немедленный экономический ущерб в таком случаем добавится к стратегическому из-за потери позиций на полках магазинов США, отмечает Coldiretti. По данным анализа данных национального института статистики Istat, проведенного Coldiretti, 96% экспорта агропродовольственной продукции в США перевозится морским путем. Подобный тип транспортировки объясняет опасения, что грузы могут прибыть в пункт назначения, когда пошлины уже вступят в силу. "Это создало тупиковую ситуацию: импортеры ждут сигналов от администрации Трампа, прежде чем размещать заказы". – пишет Coldiretti, добавляя, что итальянские виноделы в таком случае не смогут вернуть потерянные заказы. США ранее в марте ввели 25-процентные пошлины на импорт алюминия и стали, распространив их на все страны. Один из крупнейших поставщиков этих металлов в Штаты - Евросоюз, который в качестве контрмеры готовится ввести тариф в 50% на импорт американского виски. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что если эти пошлины не будут отменены, Штаты введут ответные тарифы в 200% против вин, шампанского и других алкогольных напитков. Это по сути запретительные импортные пошлины. "Тариф в размере 200% может привести к потере до 70–80% экспорта вина, стимулируя конкуренцию со стороны других стран, не затронутых торговой войной", - пишет итальянская ассоциация.
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Экономика, США, Дональд Трамп, ЕС, ИТАЛИЯ
Экспорт итальянских вин в США остановился из-за боязни пошлин
Экспорт итальянского вина в США остановился из-за опасений по поводу новых пошлин
РИМ, 27 мар – ПРАЙМ. Экспорт итальянского вина в США остановился из-за опасений по поводу новых пошлин, что может обернуться для производителей потерями в шесть миллионов евро в день, сообщила на своём сайте ассоциация сельхозпроизводителей Coldiretti.
"Блокировка поставок вина в США из-за опасений, связанных с пошлинами, может обойтись итальянским винодельням в 6 миллионов долларов в день" - говорится в сообщении. Немедленный экономический ущерб в таком случаем добавится к стратегическому из-за потери позиций на полках магазинов США, отмечает Coldiretti.
По данным анализа данных национального института статистики Istat, проведенного Coldiretti, 96% экспорта агропродовольственной продукции в США перевозится морским путем. Подобный тип транспортировки объясняет опасения, что грузы могут прибыть в пункт назначения, когда пошлины уже вступят в силу.
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"Это создало тупиковую ситуацию: импортеры ждут сигналов от администрации Трампа, прежде чем размещать заказы". – пишет Coldiretti, добавляя, что итальянские виноделы в таком случае не смогут вернуть потерянные заказы.
США ранее в марте ввели 25-процентные пошлины на импорт алюминия и стали, распространив их на все страны. Один из крупнейших поставщиков этих металлов в Штаты - Евросоюз, который в качестве контрмеры готовится ввести тариф в 50% на импорт американского виски. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что если эти пошлины не будут отменены, Штаты введут ответные тарифы в 200% против вин, шампанского и других алкогольных напитков. Это по сути запретительные импортные пошлины.
"Тариф в размере 200% может привести к потере до 70–80% экспорта вина, стимулируя конкуренцию со стороны других стран, не затронутых торговой войной", - пишет итальянская ассоциация.