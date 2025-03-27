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Во Владивостоке построят крупнейшую в России судостроительную верфь

Во Владивостоке построят крупнейшую в России судостроительную верфь - 27.03.2025, ПРАЙМ

Во Владивостоке построят крупнейшую в России судостроительную верфь

Крупнейшая в России судостроительная верфь будет построена во Владивостоке, проект реализует Объединенная судостроительная корпорация (ОСК), сообщил мэр... | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T06:55+0300

2025-03-27T06:55+0300

2025-03-27T06:55+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 27 мар – ПРАЙМ. Крупнейшая в России судостроительная верфь будет построена во Владивостоке, проект реализует Объединенная судостроительная корпорация (ОСК), сообщил мэр Владивостока Константин Шестаков в ходе отчета о работе городской администрации за 2024 год, передает корреспондент РИА Новости. "Мы все вместе, единой командой, готовимся к реализации уникального проекта, важного для нашего города. В городе Владивосток будет построена крупнейшая в стране судостроительная верфь Объединенной судостроительной корпорации. Эту работу ведем все мы прямо сейчас", - сообщил глава города, представляя отчет о работе администрации Владивостока в 2024 году на расширенном заседании городской думы. В сентябре 2024 году руководство ОСК во Владивостоке представило президенту РФ Владимиру Путину площадку для строительства новой верфи, специализирующейся на морском торговом флоте. Председатель совета директоров АО "ОСК" Андрей Костин и генеральный директор Андрей Пучков показали президенту с борта катера предлагаемое место размещения верфи в бухте Промежуточная близ Владивостока. В осмотре также принимали участие и давали пояснения первый вице-премьер Денис Мантуров и губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Позже, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, Путин выразил уверенность в том, что новый судостроительный завод в Приморье будет построен.

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