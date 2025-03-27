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В Курской области военные вывели мирных жителей из освобожденного села

В Курской области военные вывели мирных жителей из освобожденного села - 27.03.2025, ПРАЙМ

В Курской области военные вывели мирных жителей из освобожденного села

Военнослужащие 22 мотострелкового полка группировки войск "Север" вывели мирных жителей из освобождаемого в Курской области населенного пункта, сообщил в среду... | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T00:01+0300

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КУРСК, 26 мар - ПРАЙМ. Военнослужащие 22 мотострелкового полка группировки войск "Север" вывели мирных жителей из освобождаемого в Курской области населенного пункта, сообщил в среду РИА Новости офицер группировки войск "Север". "Военнослужащие 22 мотострелкового полка обнаружили и вывели в подземные укрытия в безопасной локации мирных жителей одного из освобождаемых сейчас населенных пунктов Курской области. Операция проходила под прикрытием и при координации действий штурмовиков с БПЛА", - рассказал РИА Новости офицер группировки войск "Север". В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области.

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