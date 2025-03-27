Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Украинские военные запугивали жителей Курской области, заявила женщина - 27.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250327/voennye-856143105.html
Украинские военные запугивали жителей Курской области, заявила женщина
Украинские военные запугивали жителей Курской области, заявила женщина - 27.03.2025, ПРАЙМ
Украинские военные запугивали жителей Курской области, заявила женщина
Украинские военные, оккупировавшие села в Курской области, запугивали местных жителей, что их будут кидать в подвалы и отрезать им пальцы, если у них есть... | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T05:33+0300
2025-03-27T05:33+0300
общество
экономика
россия
рф
валерий герасимов
владимир путин
всу
ск рф
вс рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856143105.jpg?1743042824
КУРСК, 27 мар – ПРАЙМ. Украинские военные, оккупировавшие села в Курской области, запугивали местных жителей, что их будут кидать в подвалы и отрезать им пальцы, если у них есть родственники, служащие в ВС РФ, рассказала женщина, которую в марте эвакуировали российские военные из приграничья. Кадры ее опроса военным следователем есть в распоряжении РИА Новости. "Хотя (люди – ред.) говорили, где-то (ВСУ – ред.) пугали. Ну, граждане нам рассказали, что они (ВСУ – ред.) сказали, что если у вас дети, внуки там военные или где-то что-то, будем и кидать в подвалы, и будем пальцы отрезать", - рассказала женщина. Ее показания зафиксировали военные следователи СК РФ. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент России Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, рф, валерий герасимов, владимир путин, всу, ск рф, вс рф
Общество , Экономика, РОССИЯ, РФ, Валерий Герасимов, Владимир Путин, ВСУ, СК РФ, ВС РФ
05:33 27.03.2025
 
Украинские военные запугивали жителей Курской области, заявила женщина

Женщина: ВСУ запугивали жителей Курской области, что их будут кидать в подвалы

Читать Прайм в
Дзен Telegram
КУРСК, 27 мар – ПРАЙМ. Украинские военные, оккупировавшие села в Курской области, запугивали местных жителей, что их будут кидать в подвалы и отрезать им пальцы, если у них есть родственники, служащие в ВС РФ, рассказала женщина, которую в марте эвакуировали российские военные из приграничья. Кадры ее опроса военным следователем есть в распоряжении РИА Новости.
"Хотя (люди – ред.) говорили, где-то (ВСУ – ред.) пугали. Ну, граждане нам рассказали, что они (ВСУ – ред.) сказали, что если у вас дети, внуки там военные или где-то что-то, будем и кидать в подвалы, и будем пальцы отрезать", - рассказала женщина.
Ее показания зафиксировали военные следователи СК РФ.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент России Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯРФВалерий ГерасимовВладимир ПутинВСУСК РФВС РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала