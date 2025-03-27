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Украинские военные запугивали жителей Курской области, заявила женщина

Украинские военные запугивали жителей Курской области, заявила женщина - 27.03.2025, ПРАЙМ

Украинские военные запугивали жителей Курской области, заявила женщина

Украинские военные, оккупировавшие села в Курской области, запугивали местных жителей, что их будут кидать в подвалы и отрезать им пальцы, если у них есть... | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T05:33+0300

2025-03-27T05:33+0300

2025-03-27T05:33+0300

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КУРСК, 27 мар – ПРАЙМ. Украинские военные, оккупировавшие села в Курской области, запугивали местных жителей, что их будут кидать в подвалы и отрезать им пальцы, если у них есть родственники, служащие в ВС РФ, рассказала женщина, которую в марте эвакуировали российские военные из приграничья. Кадры ее опроса военным следователем есть в распоряжении РИА Новости. "Хотя (люди – ред.) говорили, где-то (ВСУ – ред.) пугали. Ну, граждане нам рассказали, что они (ВСУ – ред.) сказали, что если у вас дети, внуки там военные или где-то что-то, будем и кидать в подвалы, и будем пальцы отрезать", - рассказала женщина. Ее показания зафиксировали военные следователи СК РФ. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент России Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО.

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общество , россия, рф, валерий герасимов, владимир путин, всу, ск рф, вс рф