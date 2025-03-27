https://1prime.ru/20250327/volkswagen-856170111.html
Volkswagen раскритиковал пошлины США
Volkswagen раскритиковал пошлины США - 27.03.2025, ПРАЙМ
Volkswagen раскритиковал пошлины США
Пошлины США на произведенные вне страны автомобили будут иметь негативные последствия как для внутреннего американского рынка, так и для всей индустрии в мире,... | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T18:14+0300
2025-03-27T18:14+0300
2025-03-27T18:14+0300
экономика
сша
volkswagen
дональд трамп
пошлины
https://cdnn.1prime.ru/img/82543/85/825438593_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_a46c99d7ef4ea1442f71a868eba3bc11.jpg
БЕРЛИН, 27 мар - ПРАЙМ. Пошлины США на произведенные вне страны автомобили будут иметь негативные последствия как для внутреннего американского рынка, так и для всей индустрии в мире, заявил представитель группы компаний Volkswagen на запрос РИА Новости. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что новая пошлина в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны, вступит в силу 2 апреля. "Мы разделяем мнение большинства экспертов о том, что американские пошлины и возможные ответные меры нанесут ущерб росту и благосостоянию как в США, так и в других экономических регионах. Вся автомобильная промышленность, глобальные цепочки поставок, производственные предприятия, а также клиенты и потребители столкнутся с негативными последствиями", - сообщил он. Представитель автопроизводителя подчеркнул, что США являются важным рынком для концерна Volkswagen, в который они инвестировали более 14 миллиардов долларов. "Мы продолжаем выступать за торговлю, основанную на правилах, открытые рынки и стабильные торговые отношения. Эти факторы имеют решающее значение для конкурентоспособной экономики, особенно в автомобильной отрасли", - добавил он. В концерне надеются, что между торговыми партнерами будут вестись конструктивные переговоры, дабы обеспечить плановую уверенность, экономическую стабильность и избежать торгового конфликта.
https://1prime.ru/20250327/tramp-856164459.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82543/85/825438593_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_8eae5fb8cf5393201d68500af3653cab.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, volkswagen, дональд трамп, пошлины
Экономика, США, Volkswagen, Дональд Трамп, пошлины
Volkswagen раскритиковал пошлины США
Volkswagen: пошлины США негативно скажутся на всей индустрии и рынках в мире
БЕРЛИН, 27 мар - ПРАЙМ. Пошлины США на произведенные вне страны автомобили будут иметь негативные последствия как для внутреннего американского рынка, так и для всей индустрии в мире, заявил представитель группы компаний Volkswagen на запрос РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что новая пошлина в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны, вступит в силу 2 апреля.
"Мы разделяем мнение большинства экспертов о том, что американские пошлины и возможные ответные меры нанесут ущерб росту и благосостоянию как в США, так и в других экономических регионах. Вся автомобильная промышленность, глобальные цепочки поставок, производственные предприятия, а также клиенты и потребители столкнутся с негативными последствиями", - сообщил он.
Fitch: пошлины Трампа уже сказываются на мировой торговле
Представитель автопроизводителя подчеркнул, что США являются важным рынком для концерна Volkswagen, в который они инвестировали более 14 миллиардов долларов.
"Мы продолжаем выступать за торговлю, основанную на правилах, открытые рынки и стабильные торговые отношения. Эти факторы имеют решающее значение для конкурентоспособной экономики, особенно в автомобильной отрасли", - добавил он.
В концерне надеются, что между торговыми партнерами будут вестись конструктивные переговоры, дабы обеспечить плановую уверенность, экономическую стабильность и избежать торгового конфликта.