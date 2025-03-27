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Volkswagen раскритиковал пошлины США - 27.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250327/volkswagen-856170111.html
Volkswagen раскритиковал пошлины США
Volkswagen раскритиковал пошлины США - 27.03.2025, ПРАЙМ
Volkswagen раскритиковал пошлины США
Пошлины США на произведенные вне страны автомобили будут иметь негативные последствия как для внутреннего американского рынка, так и для всей индустрии в мире,... | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T18:14+0300
2025-03-27T18:14+0300
экономика
сша
volkswagen
дональд трамп
пошлины
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БЕРЛИН, 27 мар - ПРАЙМ. Пошлины США на произведенные вне страны автомобили будут иметь негативные последствия как для внутреннего американского рынка, так и для всей индустрии в мире, заявил представитель группы компаний Volkswagen на запрос РИА Новости. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что новая пошлина в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны, вступит в силу 2 апреля. "Мы разделяем мнение большинства экспертов о том, что американские пошлины и возможные ответные меры нанесут ущерб росту и благосостоянию как в США, так и в других экономических регионах. Вся автомобильная промышленность, глобальные цепочки поставок, производственные предприятия, а также клиенты и потребители столкнутся с негативными последствиями", - сообщил он. Представитель автопроизводителя подчеркнул, что США являются важным рынком для концерна Volkswagen, в который они инвестировали более 14 миллиардов долларов. "Мы продолжаем выступать за торговлю, основанную на правилах, открытые рынки и стабильные торговые отношения. Эти факторы имеют решающее значение для конкурентоспособной экономики, особенно в автомобильной отрасли", - добавил он. В концерне надеются, что между торговыми партнерами будут вестись конструктивные переговоры, дабы обеспечить плановую уверенность, экономическую стабильность и избежать торгового конфликта.
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сша, volkswagen, дональд трамп, пошлины
Экономика, США, Volkswagen, Дональд Трамп, пошлины
18:14 27.03.2025
 
Volkswagen раскритиковал пошлины США

Volkswagen: пошлины США негативно скажутся на всей индустрии и рынках в мире

© flickr.com / Gerry LauzonЛоготип Volkswagen
Логотип Volkswagen - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2025
© flickr.com / Gerry Lauzon
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БЕРЛИН, 27 мар - ПРАЙМ. Пошлины США на произведенные вне страны автомобили будут иметь негативные последствия как для внутреннего американского рынка, так и для всей индустрии в мире, заявил представитель группы компаний Volkswagen на запрос РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что новая пошлина в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны, вступит в силу 2 апреля.
"Мы разделяем мнение большинства экспертов о том, что американские пошлины и возможные ответные меры нанесут ущерб росту и благосостоянию как в США, так и в других экономических регионах. Вся автомобильная промышленность, глобальные цепочки поставок, производственные предприятия, а также клиенты и потребители столкнутся с негативными последствиями", - сообщил он.
Белый дом в США - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2025
Fitch: пошлины Трампа уже сказываются на мировой торговле
16:08
Представитель автопроизводителя подчеркнул, что США являются важным рынком для концерна Volkswagen, в который они инвестировали более 14 миллиардов долларов.
"Мы продолжаем выступать за торговлю, основанную на правилах, открытые рынки и стабильные торговые отношения. Эти факторы имеют решающее значение для конкурентоспособной экономики, особенно в автомобильной отрасли", - добавил он.
В концерне надеются, что между торговыми партнерами будут вестись конструктивные переговоры, дабы обеспечить плановую уверенность, экономическую стабильность и избежать торгового конфликта.
 
ЭкономикаСШАVolkswagenДональд Трамппошлины
 
 
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