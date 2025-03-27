https://1prime.ru/20250327/volkswagen-856170111.html

Volkswagen раскритиковал пошлины США

Volkswagen раскритиковал пошлины США - 27.03.2025, ПРАЙМ

Volkswagen раскритиковал пошлины США

Пошлины США на произведенные вне страны автомобили будут иметь негативные последствия как для внутреннего американского рынка, так и для всей индустрии в мире,... | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T18:14+0300

2025-03-27T18:14+0300

2025-03-27T18:14+0300

экономика

сша

volkswagen

дональд трамп

пошлины

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БЕРЛИН, 27 мар - ПРАЙМ. Пошлины США на произведенные вне страны автомобили будут иметь негативные последствия как для внутреннего американского рынка, так и для всей индустрии в мире, заявил представитель группы компаний Volkswagen на запрос РИА Новости. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что новая пошлина в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны, вступит в силу 2 апреля. "Мы разделяем мнение большинства экспертов о том, что американские пошлины и возможные ответные меры нанесут ущерб росту и благосостоянию как в США, так и в других экономических регионах. Вся автомобильная промышленность, глобальные цепочки поставок, производственные предприятия, а также клиенты и потребители столкнутся с негативными последствиями", - сообщил он. Представитель автопроизводителя подчеркнул, что США являются важным рынком для концерна Volkswagen, в который они инвестировали более 14 миллиардов долларов. "Мы продолжаем выступать за торговлю, основанную на правилах, открытые рынки и стабильные торговые отношения. Эти факторы имеют решающее значение для конкурентоспособной экономики, особенно в автомобильной отрасли", - добавил он. В концерне надеются, что между торговыми партнерами будут вестись конструктивные переговоры, дабы обеспечить плановую уверенность, экономическую стабильность и избежать торгового конфликта.

https://1prime.ru/20250327/tramp-856164459.html

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сша, volkswagen, дональд трамп, пошлины