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ВРП Чувашии за пять лет вырос почти в два раза
ВРП Чувашии за пять лет вырос почти в два раза - 27.03.2025, ПРАЙМ
ВРП Чувашии за пять лет вырос почти в два раза
Объем внутреннего регионального продукта (ВРП) Чувашии за пять вырос почти в два раза, сообщил глава региона Олег Николаев. | 27.03.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Объем внутреннего регионального продукта (ВРП) Чувашии за пять вырос почти в два раза, сообщил глава региона Олег Николаев.
В среду вечером президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с Николаевым, который доложил главе государства о социально-экономических показателях региона.
"У нас ВРП за последние пять лет вырос в 1,85 раза. Объем отгруженной промышленной продукции вырос в 2,3 раза. Среднемесячная заработная плата и средние душевые доходы выросли в 1,9 раза. Собственные доходы бюджета выросли в 2,1 раза. Вы в прошлом году были у нас, отметили, что почти в два раза (выросли - ред.) – вот, чуть-чуть больше, чем в два раза, смогли превысить", - сказал Николаев.
Он отметил, что впервые в истории Чувашской Республики объем налогов превысил консолидированные расходы бюджета.
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Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, Чувашия, РФ, Владимир Путин
ВРП Чувашии за пять лет вырос почти в два раза
Глава Чувашии Николаев: объем ВРП за пять лет вырос почти в два раза
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Объем внутреннего регионального продукта (ВРП) Чувашии за пять вырос почти в два раза, сообщил глава региона Олег Николаев.
В среду вечером президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с Николаевым, который доложил главе государства о социально-экономических показателях региона.
"У нас ВРП за последние пять лет вырос в 1,85 раза. Объем отгруженной промышленной продукции вырос в 2,3 раза. Среднемесячная заработная плата и средние душевые доходы выросли в 1,9 раза. Собственные доходы бюджета выросли в 2,1 раза. Вы в прошлом году были у нас, отметили, что почти в два раза (выросли - ред.) – вот, чуть-чуть больше, чем в два раза, смогли превысить", - сказал Николаев.
Он отметил, что впервые в истории Чувашской Республики объем налогов превысил консолидированные расходы бюджета.