Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВРП Чувашии за пять лет вырос почти в два раза - 27.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250327/vrp-856141086.html
ВРП Чувашии за пять лет вырос почти в два раза
ВРП Чувашии за пять лет вырос почти в два раза - 27.03.2025, ПРАЙМ
ВРП Чувашии за пять лет вырос почти в два раза
Объем внутреннего регионального продукта (ВРП) Чувашии за пять вырос почти в два раза, сообщил глава региона Олег Николаев. | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T00:47+0300
2025-03-27T00:47+0300
экономика
россия
москва
чувашия
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856141086.jpg?1743025635
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Объем внутреннего регионального продукта (ВРП) Чувашии за пять вырос почти в два раза, сообщил глава региона Олег Николаев. В среду вечером президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с Николаевым, который доложил главе государства о социально-экономических показателях региона. "У нас ВРП за последние пять лет вырос в 1,85 раза. Объем отгруженной промышленной продукции вырос в 2,3 раза. Среднемесячная заработная плата и средние душевые доходы выросли в 1,9 раза. Собственные доходы бюджета выросли в 2,1 раза. Вы в прошлом году были у нас, отметили, что почти в два раза (выросли - ред.) – вот, чуть-чуть больше, чем в два раза, смогли превысить", - сказал Николаев. Он отметил, что впервые в истории Чувашской Республики объем налогов превысил консолидированные расходы бюджета.
москва
чувашия
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, москва, чувашия, рф, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, Чувашия, РФ, Владимир Путин
00:47 27.03.2025
 
ВРП Чувашии за пять лет вырос почти в два раза

Глава Чувашии Николаев: объем ВРП за пять лет вырос почти в два раза

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Объем внутреннего регионального продукта (ВРП) Чувашии за пять вырос почти в два раза, сообщил глава региона Олег Николаев.
В среду вечером президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с Николаевым, который доложил главе государства о социально-экономических показателях региона.
"У нас ВРП за последние пять лет вырос в 1,85 раза. Объем отгруженной промышленной продукции вырос в 2,3 раза. Среднемесячная заработная плата и средние душевые доходы выросли в 1,9 раза. Собственные доходы бюджета выросли в 2,1 раза. Вы в прошлом году были у нас, отметили, что почти в два раза (выросли - ред.) – вот, чуть-чуть больше, чем в два раза, смогли превысить", - сказал Николаев.
Он отметил, что впервые в истории Чувашской Республики объем налогов превысил консолидированные расходы бюджета.
 
ЭкономикаРОССИЯМОСКВАЧувашияРФВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала