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ВСУ прячут вооружение на подстанциях, соединяющих АЭС

ВСУ прячут вооружение на подстанциях, соединяющих АЭС - 27.03.2025, ПРАЙМ

ВСУ прячут вооружение на подстанциях, соединяющих АЭС

ВСУ после договоренностей о ненанесении ударов по энергосистеме прячут особо ценное вооружение на подстанциях, соединяющих атомные электростанции, рассказал РИА | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T06:31+0300

2025-03-27T06:31+0300

2025-03-27T06:31+0300

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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. ВСУ после договоренностей о ненанесении ударов по энергосистеме прячут особо ценное вооружение на подстанциях, соединяющих атомные электростанции, рассказал РИА Новости представитель пророссийского подполья. "Сначала прятали вооружение и военнослужащих в медучреждениях, после договоренностей о перемирии - стали прятаться на подстанциях 750 кВт, соединяющих атомные электростанции. Они знают, что Россия не будет бить, и так вот хитрят", - сообщил собеседник агентства. Президент РФ Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с Трампом. Как сообщал Кремль, президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Но уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, ВС РФ воздерживаются от ударов по энергоинфраструктуре Украины, несмотря на нарушения Киева.

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