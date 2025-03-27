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Топ-менеджер оценил возможность переподключение ВТБ к SWIFT

Топ-менеджер оценил возможность переподключение ВТБ к SWIFT - 27.03.2025, ПРАЙМ

Топ-менеджер оценил возможность переподключение ВТБ к SWIFT

Переподключение ВТБ к международной системе SWIFT будет "внепланово позитивным" событием, но для финансового результата банка будет иметь "нейтральный... | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T10:05+0300

2025-03-27T10:05+0300

2025-03-27T10:05+0300

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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Переподключение ВТБ к международной системе SWIFT будет "внепланово позитивным" событием, но для финансового результата банка будет иметь "нейтральный характер", сообщил журналистам первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов. "Насколько я понимаю, ключевым является подключение к SWIFT Россельхозбанка как основного банка, ответственного за обслуживание сельскохозяйственного сектора у нас в России. Я не могу ответить на вопрос, находимся ли мы в этом списке, потому что дискуссия ведется на уровне высоком, политическом, поэтому к нам с такими запросами не обращались. Но если это произойдет, это будет внеплановое позитивное событие", - сказал он. При этом Пьянов отметил, что отличающаяся от американской позиция Европы касаемо снятия санкций с России будет осложняющим фактором в подключении обратно к SWIFT. "В никакие наши прогнозы мы это не закладываем. Более того, одно из мнений, которое внутри нас существует, это то, что подключение к SWIFT с точки зрения финансового результата, быть может, увеличит объемы транзакций, но уменьшит маржинальность трансграничных транзакций. Это явно будет благо для страны, это явно будет благо для экономических агентов страны, но с точки зрения финансового результата, абстрагируясь от вероятности, это может иметь нейтральный для нас характер", - отметил он. На официальном сайте Кремля во вторник было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка. Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Россия в июле 2023 года вышла из инициативы. Российские власти не раз отмечали, что Киев использовал сделку для совершения под прикрытием гуманитарного коридора атак и провокаций против российских судов и объектов береговой инфраструктуры. Кроме того, не были выполнены обещания о нормализации доступа российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

https://1prime.ru/20250326/swift-856138822.html

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финансы, банки, swift, втб