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Россияне обижены на иностранные компании за их уход, заявил глава ВЦИОМ

Россияне обижены на иностранные компании за их уход, заявил глава ВЦИОМ - 27.03.2025, ПРАЙМ

Россияне обижены на иностранные компании за их уход, заявил глава ВЦИОМ

Российское общество очень обижено на иностранные компании за их уход, ВЦИОМ уже замерил общественное мнение на этот счет, заявил генеральный директор ВЦИОМ... | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T15:48+0300

2025-03-27T15:48+0300

2025-03-27T15:48+0300

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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Российское общество очень обижено на иностранные компании за их уход, ВЦИОМ уже замерил общественное мнение на этот счет, заявил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров на полях Грушинской социологической конференции. "Замеряли общественное мнение (из которого следует, что общество- ред.), очень обижено на иностранные компании, которые в тяжелый час вместо того, чтобы остаться со своими любимыми покупателями, потребителями, почитателями, сбежали. Не все, некоторые частные компании, которые меньше подвержены конъюнктуре и всем этим колебаниям, социальному давлению, они остались. Но, увы, большинство сбежали", - сказал Федоров, отвечая на соответствующий вопрос журналистов о том, делал ли ВЦИОМ замер общественного мнения на тему возвращения иностранных компаний в РФ. По его мнению, потребители и покупатели РФ настроены к иностранным компаниям очень негативно. "Я уверен, что многие вернувшиеся не досчитаются денежек, которые они хотят заработать на наших потребителях, ровно потому что друг познается в беде. И вот мы в этой беде точно поняли, кто нам недруг, а эти недруги теперь опять на нас хотят заработать. Какое может быть отношение? Жесткое отношение", - отметил Федоров.

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россия, бизнес, вциом