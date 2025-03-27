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Оборот Wildberries превысил четыре триллиона рублей - 27.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Оборот Wildberries превысил четыре триллиона рублей
Оборот Wildberries превысил четыре триллиона рублей - 27.03.2025, ПРАЙМ
Оборот Wildberries превысил четыре триллиона рублей
Оборот Wildberries в 2024 году превысил 4 триллиона рублей, компания планирует расти двузначными темпами, заявила основательница компании Татьяна Ким в ходе... | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T17:14+0300
2025-03-27T17:14+0300
экономика
wildberries
бизнес
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МУРМАНСК, 27 мар - ПРАЙМ. Оборот Wildberries в 2024 году превысил 4 триллиона рублей, компания планирует расти двузначными темпами, заявила основательница компании Татьяна Ким в ходе Международного арктического форума. "В прошлом году у нас оборот компании составил больше 4 триллионов рублей. Расти мы всегда хотим двузначными темпами, поэтому когда у тебя стоит задача более 50% при такой большой базе, естественно, ты постоянно ищешь источники этого роста", - сказала Ким. Оборот Wildberries по итогам 2023 года превысил 2,5 триллиона рублей. Она отметила, что основой роста маркетплейса является малый бизнес - самозанятые, индивидуальные предприниматели, небольшие компании, преимущественно региональные. Ким анонсировала программу "Платформа роста", целью которой является повышение предпринимательской активности в регионах России, рост объемов производства российских товаров, а также увеличение внимания к теме создания благоприятных условий для развития отечественного бизнеса. Проект был запущен в декабре 2024 года совместно с Агентством стратегических инициатив. Мурманская область стала вторым арктическим регионам, присоединившимся к "Платформе роста". "В целом в этом году мы планируем охватить 40 регионов. Вот сегодня открыли шестой... Всего у нас сейчас 120 брендов... Я бы сказала, что каждый регион, который сейчас уже встал на платформу – это самобытный регион. И мне кажется, что и на Чукотке, и в Мурманской области мы нашли достойных претендентов на то, чтобы удачно завершить целиком программу полностью и перейти на следующий этап и из них растить национальных чемпионов", - добавила Ким.
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wildberries, бизнес
Экономика, Wildberries, Бизнес
17:14 27.03.2025
 
Оборот Wildberries превысил четыре триллиона рублей

Оборот Wildberries в 2024 году превысил 4 триллиона рублей

© РИА Новости . Ирина Алтухова | Перейти в медиабанкРабота пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries
Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости . Ирина Алтухова
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МУРМАНСК, 27 мар - ПРАЙМ. Оборот Wildberries в 2024 году превысил 4 триллиона рублей, компания планирует расти двузначными темпами, заявила основательница компании Татьяна Ким в ходе Международного арктического форума.
"В прошлом году у нас оборот компании составил больше 4 триллионов рублей. Расти мы всегда хотим двузначными темпами, поэтому когда у тебя стоит задача более 50% при такой большой базе, естественно, ты постоянно ищешь источники этого роста", - сказала Ким.
Оборот Wildberries по итогам 2023 года превысил 2,5 триллиона рублей.
Она отметила, что основой роста маркетплейса является малый бизнес - самозанятые, индивидуальные предприниматели, небольшие компании, преимущественно региональные.
Ким анонсировала программу "Платформа роста", целью которой является повышение предпринимательской активности в регионах России, рост объемов производства российских товаров, а также увеличение внимания к теме создания благоприятных условий для развития отечественного бизнеса. Проект был запущен в декабре 2024 года совместно с Агентством стратегических инициатив. Мурманская область стала вторым арктическим регионам, присоединившимся к "Платформе роста".
"В целом в этом году мы планируем охватить 40 регионов. Вот сегодня открыли шестой... Всего у нас сейчас 120 брендов... Я бы сказала, что каждый регион, который сейчас уже встал на платформу – это самобытный регион. И мне кажется, что и на Чукотке, и в Мурманской области мы нашли достойных претендентов на то, чтобы удачно завершить целиком программу полностью и перейти на следующий этап и из них растить национальных чемпионов", - добавила Ким.
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