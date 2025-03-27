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X5 Group даст партнерам бесплатный доступ к расширенной аналитике продаж

X5 Group даст партнерам бесплатный доступ к расширенной аналитике продаж - 27.03.2025, ПРАЙМ

X5 Group даст партнерам бесплатный доступ к расширенной аналитике продаж

X5 Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", запустила новый дашборд "Аналитика продаж" на базе решений Dialog.X5/Insights для всех... | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T10:05+0300

2025-03-27T10:05+0300

2025-03-27T10:05+0300

x5 retail group

технологии

перекресток

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МОСКВА, 27 мар – ПРАЙМ. X5 Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", запустила новый дашборд "Аналитика продаж" на базе решений Dialog.X5/Insights для всех партнеров.Бесплатное подключение к продукту будет способствовать развитию долгосрочных отношений с поставщиками. На цифровой платформе Dialog X5 уже доступны бесплатно отчёты "Аналитика категории" и "ABC-рейтинг". Они дают общее представление о динамике товарных групп и структуре ассортимента. Теперь поставщикам Х5 доступна расширенная бесплатная аналитика (в том числе дашборд "Аналитика продаж"), позволяющая в режиме реального времени отслеживать динамику спроса в натуральном и денежном выражении по контракту поставщика на уровне всей сети X5 Group и в разрезе регионов.Анализ строится на данных из чеков и обновляется еженедельно, что обеспечивает партнёрам максимально актуальную картину для принятия стратегических решений: от корректировки отгрузок и промо-кампаний до точечного управления ассортиментом."Мы стремимся выстраивать партнёрство на принципах открытости, предоставляя поставщикам инструменты, которые помогают лучше понимать поведение покупателей и структуру продаж. Расширяя пул бесплатных аналитических сервисов, мы не только повышаем эффективность бизнеса партнёров, но и создаём дополнительные возможности для устойчивого роста и совместного развития", – заявил генеральный директор X5 Group Игорь Шехтерман.Платформа Dialog X5 - новые возможности для бизнес-партнёров компании. Достаточно авторизоваться и получить мгновенный бесплатный доступ к инструментам. В Х5 считают, что глубокое понимание структуры продаж и ключевых тенденций дает значительное конкурентное преимущество на рынке."Сильно деформируется структура и спрос на рынке, покупатели адаптируются с невероятной скоростью. И только симбиоз технологичных решений, партнерских программ и развитие ключевых компетенций в категорийном менеджменте позволят поставщикам расти на рынке количественно и качественно. Смотреть не только в ретроспективу, но и заглянуть в будущее", - отметила Национальный менеджер "Sибирская коллекция" Наталья Заикина.Демократизация доступа к ритейл-аналитике – важная часть стратегии Х5 по формированию прозрачной, взаимовыгодной среды, доступной для всех поставщиков, указали в компании. В 2025 году ритейлер планирует ряд обновлений Dialog X5, которые ещё больше расширят функциональность платформы.

https://1prime.ru/20250127/vyruchka-854463569.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

x5 retail group, технологии, перекресток