https://1prime.ru/20250327/x5-group-856133282.html
X5 Group даст партнерам бесплатный доступ к расширенной аналитике продаж
X5 Group даст партнерам бесплатный доступ к расширенной аналитике продаж - 27.03.2025, ПРАЙМ
X5 Group даст партнерам бесплатный доступ к расширенной аналитике продаж
X5 Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", запустила новый дашборд "Аналитика продаж" на базе решений Dialog.X5/Insights для всех... | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T10:05+0300
2025-03-27T10:05+0300
2025-03-27T10:05+0300
x5 retail group
технологии
перекресток
https://cdnn.1prime.ru/img/83404/41/834044181_0:195:2951:1854_1920x0_80_0_0_caeced1a30df51f18c64371652988ce6.jpg
МОСКВА, 27 мар – ПРАЙМ. X5 Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", запустила новый дашборд "Аналитика продаж" на базе решений Dialog.X5/Insights для всех партнеров.Бесплатное подключение к продукту будет способствовать развитию долгосрочных отношений с поставщиками. На цифровой платформе Dialog X5 уже доступны бесплатно отчёты "Аналитика категории" и "ABC-рейтинг". Они дают общее представление о динамике товарных групп и структуре ассортимента. Теперь поставщикам Х5 доступна расширенная бесплатная аналитика (в том числе дашборд "Аналитика продаж"), позволяющая в режиме реального времени отслеживать динамику спроса в натуральном и денежном выражении по контракту поставщика на уровне всей сети X5 Group и в разрезе регионов.Анализ строится на данных из чеков и обновляется еженедельно, что обеспечивает партнёрам максимально актуальную картину для принятия стратегических решений: от корректировки отгрузок и промо-кампаний до точечного управления ассортиментом."Мы стремимся выстраивать партнёрство на принципах открытости, предоставляя поставщикам инструменты, которые помогают лучше понимать поведение покупателей и структуру продаж. Расширяя пул бесплатных аналитических сервисов, мы не только повышаем эффективность бизнеса партнёров, но и создаём дополнительные возможности для устойчивого роста и совместного развития", – заявил генеральный директор X5 Group Игорь Шехтерман.Платформа Dialog X5 - новые возможности для бизнес-партнёров компании. Достаточно авторизоваться и получить мгновенный бесплатный доступ к инструментам. В Х5 считают, что глубокое понимание структуры продаж и ключевых тенденций дает значительное конкурентное преимущество на рынке."Сильно деформируется структура и спрос на рынке, покупатели адаптируются с невероятной скоростью. И только симбиоз технологичных решений, партнерских программ и развитие ключевых компетенций в категорийном менеджменте позволят поставщикам расти на рынке количественно и качественно. Смотреть не только в ретроспективу, но и заглянуть в будущее", - отметила Национальный менеджер "Sибирская коллекция" Наталья Заикина.Демократизация доступа к ритейл-аналитике – важная часть стратегии Х5 по формированию прозрачной, взаимовыгодной среды, доступной для всех поставщиков, указали в компании. В 2025 году ритейлер планирует ряд обновлений Dialog X5, которые ещё больше расширят функциональность платформы.
https://1prime.ru/20250127/vyruchka-854463569.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83404/41/834044181_109:0:2840:2048_1920x0_80_0_0_a10bf356c8974dda4ed51f9eb5d279a2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
x5 retail group, технологии, перекресток
X5 Retail Group, Технологии, Перекресток
МОСКВА, 27 мар – ПРАЙМ. X5 Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", запустила новый дашборд "Аналитика продаж" на базе решений Dialog.X5/Insights для всех партнеров.
Бесплатное подключение к продукту будет способствовать развитию долгосрочных отношений с поставщиками. На цифровой платформе Dialog X5 уже доступны бесплатно отчёты "Аналитика категории" и "ABC-рейтинг". Они дают общее представление о динамике товарных групп и структуре ассортимента. Теперь поставщикам Х5 доступна расширенная бесплатная аналитика (в том числе дашборд "Аналитика продаж"), позволяющая в режиме реального времени отслеживать динамику спроса в натуральном и денежном выражении по контракту поставщика на уровне всей сети X5 Group и в разрезе регионов.
X5 Group нарастила объем выручки в 2024 году
Анализ строится на данных из чеков и обновляется еженедельно, что обеспечивает партнёрам максимально актуальную картину для принятия стратегических решений: от корректировки отгрузок и промо-кампаний до точечного управления ассортиментом.
"Мы стремимся выстраивать партнёрство на принципах открытости, предоставляя поставщикам инструменты, которые помогают лучше понимать поведение покупателей и структуру продаж. Расширяя пул бесплатных аналитических сервисов, мы не только повышаем эффективность бизнеса партнёров, но и создаём дополнительные возможности для устойчивого роста и совместного развития", – заявил генеральный директор X5 Group Игорь Шехтерман.
Платформа Dialog X5 - новые возможности для бизнес-партнёров компании. Достаточно авторизоваться и получить мгновенный бесплатный доступ к инструментам. В Х5 считают, что глубокое понимание структуры продаж и ключевых тенденций дает значительное конкурентное преимущество на рынке.
"Сильно деформируется структура и спрос на рынке, покупатели адаптируются с невероятной скоростью. И только симбиоз технологичных решений, партнерских программ и развитие ключевых компетенций в категорийном менеджменте позволят поставщикам расти на рынке количественно и качественно. Смотреть не только в ретроспективу, но и заглянуть в будущее", - отметила Национальный менеджер "Sибирская коллекция" Наталья Заикина.
Демократизация доступа к ритейл-аналитике – важная часть стратегии Х5 по формированию прозрачной, взаимовыгодной среды, доступной для всех поставщиков, указали в компании. В 2025 году ритейлер планирует ряд обновлений Dialog X5, которые ещё больше расширят функциональность платформы.