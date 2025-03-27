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X5 Group даст партнерам бесплатный доступ к расширенной аналитике продаж - 27.03.2025, ПРАЙМ
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X5 Group даст партнерам бесплатный доступ к расширенной аналитике продаж
X5 Group даст партнерам бесплатный доступ к расширенной аналитике продаж - 27.03.2025, ПРАЙМ
X5 Group даст партнерам бесплатный доступ к расширенной аналитике продаж
X5 Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", запустила новый дашборд "Аналитика продаж" на базе решений Dialog.X5/Insights для всех... | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T10:05+0300
2025-03-27T10:05+0300
x5 retail group
технологии
перекресток
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МОСКВА, 27 мар – ПРАЙМ. X5 Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", запустила новый дашборд "Аналитика продаж" на базе решений Dialog.X5/Insights для всех партнеров.Бесплатное подключение к продукту будет способствовать развитию долгосрочных отношений с поставщиками. На цифровой платформе Dialog X5 уже доступны бесплатно отчёты "Аналитика категории" и "ABC-рейтинг". Они дают общее представление о динамике товарных групп и структуре ассортимента. Теперь поставщикам Х5 доступна расширенная бесплатная аналитика (в том числе дашборд "Аналитика продаж"), позволяющая в режиме реального времени отслеживать динамику спроса в натуральном и денежном выражении по контракту поставщика на уровне всей сети X5 Group и в разрезе регионов.Анализ строится на данных из чеков и обновляется еженедельно, что обеспечивает партнёрам максимально актуальную картину для принятия стратегических решений: от корректировки отгрузок и промо-кампаний до точечного управления ассортиментом."Мы стремимся выстраивать партнёрство на принципах открытости, предоставляя поставщикам инструменты, которые помогают лучше понимать поведение покупателей и структуру продаж. Расширяя пул бесплатных аналитических сервисов, мы не только повышаем эффективность бизнеса партнёров, но и создаём дополнительные возможности для устойчивого роста и совместного развития", – заявил генеральный директор X5 Group Игорь Шехтерман.Платформа Dialog X5 - новые возможности для бизнес-партнёров компании. Достаточно авторизоваться и получить мгновенный бесплатный доступ к инструментам. В Х5 считают, что глубокое понимание структуры продаж и ключевых тенденций дает значительное конкурентное преимущество на рынке."Сильно деформируется структура и спрос на рынке, покупатели адаптируются с невероятной скоростью. И только симбиоз технологичных решений, партнерских программ и развитие ключевых компетенций в категорийном менеджменте позволят поставщикам расти на рынке количественно и качественно. Смотреть не только в ретроспективу, но и заглянуть в будущее", - отметила Национальный менеджер "Sибирская коллекция" Наталья Заикина.Демократизация доступа к ритейл-аналитике – важная часть стратегии Х5 по формированию прозрачной, взаимовыгодной среды, доступной для всех поставщиков, указали в компании. В 2025 году ритейлер планирует ряд обновлений Dialog X5, которые ещё больше расширят функциональность платформы.
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x5 retail group, технологии, перекресток
X5 Retail Group, Технологии, Перекресток
10:05 27.03.2025
 

X5 Group даст партнерам бесплатный доступ к расширенной аналитике продаж

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкQR-код в магазине. Бесконтактные покупки
QR-код в магазине. Бесконтактные покупки - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 27 мар – ПРАЙМ. X5 Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", запустила новый дашборд "Аналитика продаж" на базе решений Dialog.X5/Insights для всех партнеров.
Бесплатное подключение к продукту будет способствовать развитию долгосрочных отношений с поставщиками. На цифровой платформе Dialog X5 уже доступны бесплатно отчёты "Аналитика категории" и "ABC-рейтинг". Они дают общее представление о динамике товарных групп и структуре ассортимента. Теперь поставщикам Х5 доступна расширенная бесплатная аналитика (в том числе дашборд "Аналитика продаж"), позволяющая в режиме реального времени отслеживать динамику спроса в натуральном и денежном выражении по контракту поставщика на уровне всей сети X5 Group и в разрезе регионов.
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Анализ строится на данных из чеков и обновляется еженедельно, что обеспечивает партнёрам максимально актуальную картину для принятия стратегических решений: от корректировки отгрузок и промо-кампаний до точечного управления ассортиментом.
"Мы стремимся выстраивать партнёрство на принципах открытости, предоставляя поставщикам инструменты, которые помогают лучше понимать поведение покупателей и структуру продаж. Расширяя пул бесплатных аналитических сервисов, мы не только повышаем эффективность бизнеса партнёров, но и создаём дополнительные возможности для устойчивого роста и совместного развития", – заявил генеральный директор X5 Group Игорь Шехтерман.
Платформа Dialog X5 - новые возможности для бизнес-партнёров компании. Достаточно авторизоваться и получить мгновенный бесплатный доступ к инструментам. В Х5 считают, что глубокое понимание структуры продаж и ключевых тенденций дает значительное конкурентное преимущество на рынке.
"Сильно деформируется структура и спрос на рынке, покупатели адаптируются с невероятной скоростью. И только симбиоз технологичных решений, партнерских программ и развитие ключевых компетенций в категорийном менеджменте позволят поставщикам расти на рынке количественно и качественно. Смотреть не только в ретроспективу, но и заглянуть в будущее", - отметила Национальный менеджер "Sибирская коллекция" Наталья Заикина.
Демократизация доступа к ритейл-аналитике – важная часть стратегии Х5 по формированию прозрачной, взаимовыгодной среды, доступной для всех поставщиков, указали в компании. В 2025 году ритейлер планирует ряд обновлений Dialog X5, которые ещё больше расширят функциональность платформы.
 
X5 Retail GroupТехнологииПерекресток
 
 
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