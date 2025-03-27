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Курс юаня к рублю на Московской бирже умеренно растет - 27.03.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250327/yuan-856153217.html
Курс юаня к рублю на Московской бирже умеренно растет
Курс юаня к рублю на Московской бирже умеренно растет - 27.03.2025, ПРАЙМ
Курс юаня к рублю на Московской бирже умеренно растет
Курс юаня к рублю на Московской бирже в первые часы торгов четверга растет, следует из биржевых данных. | 27.03.2025, ПРАЙМ
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2025-03-27T12:04+0300
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю на Московской бирже в первые часы торгов четверга растет, следует из биржевых данных. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.53 мск увеличивался на 10 копеек по отношению к предыдущему закрытию, до 11,55 рубля. На валютном рынке пока все спокойно, рубль продолжает лежать в боковике, комментирует Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Приближение единого дня налоговых выплат, который намечен на 28 марта, традиционно создает дополнительный спрос на рублевую ликвидность. Министерство финансов ожидает постепенного выравнивания курса рубля в соответствии с макроэкономическими прогнозами. Прогнозируемый среднегодовой курс доллара на 2025 год установлен на уровне 96,5 рубля за доллар", - рассказал Владислав Антонов из BitRiver.
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рынки, торги
Экономика, Рынки, Торги
12:04 27.03.2025
 
Курс юаня к рублю на Московской бирже умеренно растет

Курс юаня к рублю на Московской бирже в первые часы торгов четверга растет

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЮань
Юань - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю на Московской бирже в первые часы торгов четверга растет, следует из биржевых данных.
Курс юаня расчетами "завтра" на 11.53 мск увеличивался на 10 копеек по отношению к предыдущему закрытию, до 11,55 рубля.
На валютном рынке пока все спокойно, рубль продолжает лежать в боковике, комментирует Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
"Приближение единого дня налоговых выплат, который намечен на 28 марта, традиционно создает дополнительный спрос на рублевую ликвидность. Министерство финансов ожидает постепенного выравнивания курса рубля в соответствии с макроэкономическими прогнозами. Прогнозируемый среднегодовой курс доллара на 2025 год установлен на уровне 96,5 рубля за доллар", - рассказал Владислав Антонов из BitRiver.
%Китайский юань - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2025
Курс юаня растет в начале торгов на Московской бирже
10:06
 
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