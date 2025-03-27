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Юань снизился за сессию до 11,42 рубля

Юань снизился за сессию до 11,42 рубля - 27.03.2025, ПРАЙМ

Юань снизился за сессию до 11,42 рубля

Рубль по итогам торгов слегка повысился к юаню: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 11,42 рубля, следует из данных Московской биржи. | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T19:07+0300

2025-03-27T19:07+0300

2025-03-27T19:07+0300

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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов слегка повысился к юаню: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 11,42 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 3 копейки, до 11,42 рубля.

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рынки, юань, рубль, курсы валют