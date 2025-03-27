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Рубль смог вырасти против юаня

Рубль смог вырасти против юаня - 27.03.2025, ПРАЙМ

Рубль смог вырасти против юаня

Курс рубля против юаня в четверг после преобладавшего в течение сессии снижения смог по ее итогам вырасти на Московской бирже, сделав рывок вверх вечером,... | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T21:54+0300

2025-03-27T21:54+0300

2025-03-27T21:54+0300

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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс рубля против юаня в четверг после преобладавшего в течение сессии снижения смог по ее итогам вырасти на Московской бирже, сделав рывок вверх вечером, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 3 копейки - до 11,42 рубля. Дневной объем торгов с расчетами "завтра" составил за сессию 6,5 миллиарда юаней. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 84,82 рубля. РУБЛЬ ПОКАЗЫВАЕТ ХАРАКТЕР Рубль большую часть сессии четверга торговался в минусе против юаня на Мосбирже. Китайская валюта после вчерашнего снижения пыталась вернуться на уровень 11,5 рубля. Однако вечером рубль, как и накануне, рывком вырос и смог закрыть день в плюсе. "Характер курсовых движений указывал на финальные аккорды поддержки со стороны налогового периода. Уже завтра этот фактор прекратит действие. Вместе с тем рублевые активы в целом были под давлением – нес потери рынок акций, снижался индекс гособлигаций", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Стоимость нефти к 21.45 мск росла на 0,4% - до 73,4 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,3% - до 104,3 пункта. ПРОГНОЗЫ Ориентиры для курса доллара, евро и юаня к рублю на пятницу: 83–85 рублей, 89–91 рубль и 11,3–11,8 рубля, соответственно, оценивает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. Геополитическая неопределенность дает о себе знать, и если информационная пауза продолжится, то с окончанием налогового периода рубль утратит часть позиций, полагает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "В пятницу ждем юань на уровне 11,3-11,8 рубля, доллар - в коридоре 83,5-85,5 рубля", - добавляет он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рубль, рынки, торги, юань, курсы валют