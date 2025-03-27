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МИД прокомментировал удары Украины по гражданской инфраструктуре России
МИД прокомментировал удары Украины по гражданской инфраструктуре России - 27.03.2025, ПРАЙМ
МИД прокомментировал удары Украины по гражданской инфраструктуре России
Удары Киева по гражданской инфраструктуре России подтверждают его недоговороспособность, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T11:59+0300
2025-03-27T11:59+0300
2025-03-27T11:59+0300
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Удары Киева по гражданской инфраструктуре России подтверждают его недоговороспособность, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Продолжаются атаки киевского режима на объекты энергетической инфраструктуры. 25-26 марта были совершены атаки украинскими беспилотниками по энергообъектам на территории Брянской и Курской области, была предотвращена попытка удара по газохранилищу в Крыму. Это при том, что Зеленский публично заявил о принятии достигнутых в Эр-Рияде 24 марта российско-американских договоренностей по прекращению атак на объекты гражданской энергетики. В очередной раз подтверждаем недоговороспособность киевского режима",- сказала она в ходе брифинга в четверг.
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мид рф, мария захарова, россия, украина
Политика, МИД РФ, Мария Захарова, РОССИЯ, УКРАИНА
МИД прокомментировал удары Украины по гражданской инфраструктуре России
Захарова назвала Киев недоговороспособным из-за ударов по инфраструктуре
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Удары Киева по гражданской инфраструктуре России подтверждают его недоговороспособность, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Продолжаются атаки киевского режима на объекты энергетической инфраструктуры. 25-26 марта были совершены атаки украинскими беспилотниками по энергообъектам на территории Брянской и Курской области, была предотвращена попытка удара по газохранилищу в Крыму. Это при том, что Зеленский публично заявил о принятии достигнутых в Эр-Рияде 24 марта российско-американских договоренностей по прекращению атак на объекты гражданской энергетики. В очередной раз подтверждаем недоговороспособность киевского режима",- сказала она в ходе брифинга в четверг.
Песков отметил важность соблюдения моратория на удары по энергосистемам