https://1prime.ru/20250327/zelenskiy-856145877.html
Зеленский раскрыл, что помогает ему держаться во время конфликта
Зеленский раскрыл, что помогает ему держаться во время конфликта - 27.03.2025, ПРАЙМ
Зеленский раскрыл, что помогает ему держаться во время конфликта
Глава киевского режима Владимир Зеленский назвал свою ненависть к русским в числе вещей, которые помогают ему "держаться" в условиях украинского конфликта. Об... | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T09:06+0300
2025-03-27T09:06+0300
2025-03-27T09:06+0300
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общество
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский назвал свою ненависть к русским в числе вещей, которые помогают ему "держаться" в условиях украинского конфликта. Об этом он сообщил в беседе с французским изданием Figaro."Иногда меня удерживают глобальные проблемы. Я хочу, чтобы наши дети и наши внуки жили в свободном мире... Вторая мотивация - это ненависть к русским", - отметил он.По словам Зеленского, такие выражения не стоит использовать, однако достоинство его народа для него превыше всего.В январе Зеленский заявил в интервью американскому журналисту, что он говорит по-русски, но искренне презирает русский народ. Однако после телефонного разговора с президентами России и США, Зеленский изменил свою риторику и выразил сожаление о погибших в конфликте россиянах.
https://1prime.ru/20250326/zelenskiy-856107180.html
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владимир зеленский, общество , украина
Политика, Владимир Зеленский, Общество , УКРАИНА
Зеленский раскрыл, что помогает ему держаться во время конфликта
Зеленский заявил, что ненависть к русским помогает ему во время конфликта
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский назвал свою ненависть к русским в числе вещей, которые помогают ему "держаться" в условиях украинского конфликта. Об этом он сообщил в беседе с французским изданием Figaro.
"Иногда меня удерживают глобальные проблемы. Я хочу, чтобы наши дети и наши внуки жили в свободном мире... Вторая мотивация - это ненависть к русским", - отметил он.
По словам Зеленского, такие выражения не стоит использовать, однако достоинство его народа для него превыше всего.
В январе Зеленский заявил в интервью американскому журналисту, что он говорит по-русски, но искренне презирает русский народ. Однако после телефонного разговора с президентами России и США, Зеленский изменил свою риторику и выразил сожаление о погибших в конфликте россиянах.
Зеленский допустил унизительный мир для Украины