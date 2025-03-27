https://1prime.ru/20250327/zelenskiy-856145877.html

Зеленский раскрыл, что помогает ему держаться во время конфликта

Зеленский раскрыл, что помогает ему держаться во время конфликта - 27.03.2025, ПРАЙМ

Зеленский раскрыл, что помогает ему держаться во время конфликта

Глава киевского режима Владимир Зеленский назвал свою ненависть к русским в числе вещей, которые помогают ему "держаться" в условиях украинского конфликта. Об... | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T09:06+0300

2025-03-27T09:06+0300

2025-03-27T09:06+0300

политика

владимир зеленский

общество

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/84255/43/842554318_0:0:1630:916_1920x0_80_0_0_090c6b151d075906a3958f0b88467013.jpg

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский назвал свою ненависть к русским в числе вещей, которые помогают ему "держаться" в условиях украинского конфликта. Об этом он сообщил в беседе с французским изданием Figaro."Иногда меня удерживают глобальные проблемы. Я хочу, чтобы наши дети и наши внуки жили в свободном мире... Вторая мотивация - это ненависть к русским", - отметил он.По словам Зеленского, такие выражения не стоит использовать, однако достоинство его народа для него превыше всего.В январе Зеленский заявил в интервью американскому журналисту, что он говорит по-русски, но искренне презирает русский народ. Однако после телефонного разговора с президентами России и США, Зеленский изменил свою риторику и выразил сожаление о погибших в конфликте россиянах.

https://1prime.ru/20250326/zelenskiy-856107180.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир зеленский, общество , украина