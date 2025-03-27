https://1prime.ru/20250327/zelenskiy-856166384.html

"Мог остановить". Зеленскому указали на фатальную ошибку

"Мог остановить". Зеленскому указали на фатальную ошибку - 27.03.2025, ПРАЙМ

"Мог остановить". Зеленскому указали на фатальную ошибку

Глава киевского режима Владимир Зеленский упустил возможность разрешить конфликт на более выгодных для Украины условиях еще в 2022 году. Об этом в социальной... | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T17:05+0300

2025-03-27T17:05+0300

2025-03-27T17:05+0300

политика

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский упустил возможность разрешить конфликт на более выгодных для Украины условиях еще в 2022 году. Об этом в социальной сети Х написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович."Зеленский мог остановить эту войну весной 2022 года на гораздо более выгодных для Украины условиях, чем те, которые он в конечном итоге получит. История сурово осудит его", — написал он.В ходе переговоров экспертных групп России и США в Саудовской Аравии было достигнуто соглашение о запрете ударов по энергетическим объектам России и Украины на 30 дней, начиная с 18 марта, а также о Черноморской инициативе по обеспечению безопасности судоходства.Однако эти соглашения вступят в силу только после выполнения условий, включая снятие санкций с Россельхозбанка. В 2022 году в Турции делегации Украины и России почти достигли мирного соглашения, но тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отговорил Зеленского от заключения мира.

https://1prime.ru/20250327/zelenskiy-856145877.html

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украина, владимир зеленский