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"Мог остановить". Зеленскому указали на фатальную ошибку
"Мог остановить". Зеленскому указали на фатальную ошибку - 27.03.2025, ПРАЙМ
"Мог остановить". Зеленскому указали на фатальную ошибку
Глава киевского режима Владимир Зеленский упустил возможность разрешить конфликт на более выгодных для Украины условиях еще в 2022 году. Об этом в социальной... | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T17:05+0300
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2025-03-27T17:05+0300
политика
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский упустил возможность разрешить конфликт на более выгодных для Украины условиях еще в 2022 году. Об этом в социальной сети Х написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович."Зеленский мог остановить эту войну весной 2022 года на гораздо более выгодных для Украины условиях, чем те, которые он в конечном итоге получит. История сурово осудит его", — написал он.В ходе переговоров экспертных групп России и США в Саудовской Аравии было достигнуто соглашение о запрете ударов по энергетическим объектам России и Украины на 30 дней, начиная с 18 марта, а также о Черноморской инициативе по обеспечению безопасности судоходства.Однако эти соглашения вступят в силу только после выполнения условий, включая снятие санкций с Россельхозбанка. В 2022 году в Турции делегации Украины и России почти достигли мирного соглашения, но тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отговорил Зеленского от заключения мира.
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украина, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский
"Мог остановить". Зеленскому указали на фатальную ошибку
Кошкович: Зеленский упустил шанс решить украинский конфликт на выгодных условиях
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ.
Глава киевского режима Владимир Зеленский упустил возможность разрешить конфликт на более выгодных для Украины условиях еще в 2022 году. Об этом в социальной сети Х написал
аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.
"Зеленский мог остановить эту войну весной 2022 года на гораздо более выгодных для Украины условиях, чем те, которые он в конечном итоге получит. История сурово осудит его", — написал он.
В ходе переговоров экспертных групп России и США в Саудовской Аравии было достигнуто соглашение о запрете ударов по энергетическим объектам России и Украины на 30 дней, начиная с 18 марта, а также о Черноморской инициативе по обеспечению безопасности судоходства.
Однако эти соглашения вступят в силу только после выполнения условий, включая снятие санкций с Россельхозбанка. В 2022 году в Турции делегации Украины и России почти достигли мирного соглашения, но тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отговорил Зеленского от заключения мира.
Зеленский раскрыл, что помогает ему держаться во время конфликта