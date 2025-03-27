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Золото дорожает на увеличении спроса со стороны мировых ЦБ - 27.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250327/zoloto-856146619.html
Золото дорожает на увеличении спроса со стороны мировых ЦБ
Золото дорожает на увеличении спроса со стороны мировых ЦБ - 27.03.2025, ПРАЙМ
Золото дорожает на увеличении спроса со стороны мировых ЦБ
Стоимость золота поднимается в четверг утром на увеличении спроса на драгметалл со стороны мировых центральных банков, свидетельствуют данные торгов и... | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T09:21+0300
2025-03-27T09:21+0300
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Стоимость золота поднимается в четверг утром на увеличении спроса на драгметалл со стороны мировых центральных банков, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 9.11 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 14,07 доллара, или на 0,46%, - до 3 066,37 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 0,27% - до 34,315 доллара за унцию. Американский инвестиционный банк Goldman Sachs Group Inc. повысил свой прогноз по цене на золото до 3300 долларов за тройскую унцию на конец текущего года, объясняя это более сильным, чем ожидалось, спросом на золото и значительным притоком средств в биржевые фонды, сфокусированные на физическом владении золота, передает агентство Блумберг. "Центральные банки, особенно на развивающихся рынках, увеличили закупку золота примерно в 5 раз с 2022 года после замораживания российских резервов. Мы рассматриваем данную тенденцию как структурный сдвиг в поведении управления резервами и не ожидаем изменения ситуации в ближайшей перспективе", - цитирует агентство Блумберг аналитиков Goldman Sachs Group Лину Томас (Lina Thomas) и Даана Струйвена (Daan Struyven).
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рынки, финансы, банки
Экономика, Рынки, Финансы, Банки
09:21 27.03.2025
 
Золото дорожает на увеличении спроса со стороны мировых ЦБ

Стоимость золота растет в четверг на увеличении спроса со стороны мировых ЦБ

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСотрудник помещает на тележку готовый маркированный слиток золота высшей пробы 99,99% чистоты
Сотрудник помещает на тележку готовый маркированный слиток золота высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Стоимость золота поднимается в четверг утром на увеличении спроса на драгметалл со стороны мировых центральных банков, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 9.11 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 14,07 доллара, или на 0,46%, - до 3 066,37 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 0,27% - до 34,315 доллара за унцию.
Американский инвестиционный банк Goldman Sachs Group Inc. повысил свой прогноз по цене на золото до 3300 долларов за тройскую унцию на конец текущего года, объясняя это более сильным, чем ожидалось, спросом на золото и значительным притоком средств в биржевые фонды, сфокусированные на физическом владении золота, передает агентство Блумберг.
"Центральные банки, особенно на развивающихся рынках, увеличили закупку золота примерно в 5 раз с 2022 года после замораживания российских резервов. Мы рассматриваем данную тенденцию как структурный сдвиг в поведении управления резервами и не ожидаем изменения ситуации в ближайшей перспективе", - цитирует агентство Блумберг аналитиков Goldman Sachs Group Лину Томас (Lina Thomas) и Даана Струйвена (Daan Struyven).
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