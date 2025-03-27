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Цена золота впервые в истории превысила $3 100 за тройскую унцию

Цена золота впервые в истории превысила $3 100 за тройскую унцию - 27.03.2025, ПРАЙМ

Цена золота впервые в истории превысила $3 100 за тройскую унцию

Стоимость золота растет на 1,5%, показатель впервые в истории превысил отметку в 3 100 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T17:55+0300

2025-03-27T17:55+0300

2025-03-27T18:13+0300

экономика

биржевые цены на золото

золото

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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Стоимость золота растет на 1,5%, показатель впервые в истории превысил отметку в 3 100 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.По состоянию на 17.59 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 46,09 доллара, или на 1,53%, - до 3 098,39 доллара за тройскую унцию, минутами ранее показатель достигал нового рекорда в 3 100,81 доллара. Майский фьючерс на серебро дорожал на 2,65% - до 35,128 доллара за унцию.В четверг трейдеры оценивают американскую макростатистику. Так, ВВП США, согласно окончательной оценке, в четвертом квартале прошлого года вырос на 2,4% в пересчете на год, в то время как предварительные и промежуточные данные показывали увеличение на 2,3%. По итогам всего 2024 года экономика страны выросла на 2,8%, что совпало с ранее опубликованными оценками.Кроме того, число заявок на пособие по безработице в США за неделю по 22 марта неожиданно снизилось - до 224 тысячи. Аналитики ждали показатель на уровне 225 тысяч.

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