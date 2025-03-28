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Рейсы "Аэрофлота" в Таиланд выполняются в связи с расписанием

Рейсы "Аэрофлота" в Таиланд выполняются в связи с расписанием - 28.03.2025, ПРАЙМ

Рейсы "Аэрофлота" в Таиланд выполняются в связи с расписанием

Рейсы "Аэрофлота" в Таиланд и из него выполняются по расписанию, несмотря на информацию о землетрясении, сообщила авиакомпания. | 28.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-28T12:07+0300

2025-03-28T12:07+0300

2025-03-28T12:07+0300

таиланд

аэрофлот

бангкок

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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Рейсы "Аэрофлота" в Таиланд и из него выполняются по расписанию, несмотря на информацию о землетрясении, сообщила авиакомпания. "В связи с появлением информации в СМИ о закрытии аэропортов Таиланда из-за землетрясения, "Аэрофлот" сообщает, что на данный момент авиакомпания не получала официальных уведомлений об ограничении работы аэропортов Бангкока и Пхукета. Рейсы "Аэрофлота" в данные города выполняются в соответствии с расписанием", - рассказали в "Аэрофлоте". Авиакомпания готова принимать оперативные меры по корректировке расписания в случае изменения обстоятельств с учётом интересов пассажиров и требований безопасности. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Власти Таиланда объявили режим чрезвычайного положения в Бангкоке.

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таиланд

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таиланд, аэрофлот, бангкок