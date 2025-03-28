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В Бангкоке эвакуируют высотные здания из-за землетрясения
В Бангкоке эвакуируют высотные здания из-за землетрясения - 28.03.2025, ПРАЙМ
В Бангкоке эвакуируют высотные здания из-за землетрясения
Мэрия Бангкока объявила об эвакуации высотных зданий и временной остановке работы метро на фоне землетрясения. Об этом говорится в сообщении мэрии в социальных... | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T10:56+0300
2025-03-28T10:56+0300
2025-03-28T10:56+0300
происшествия
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БАНГКОК, 28 мар – ПРАЙМ. Мэрия Бангкока объявила об эвакуации высотных зданий и временной остановке работы метро на фоне землетрясения. Об этом говорится в сообщении мэрии в социальных сетях."Эвакуация высотных зданий необходима для проведения немедленной инспекции их состояния в целях безопасности населения", - сказано в заявлении."В связи с вероятными структурными повреждениями в результате землетрясения временно прекращена работа подземного и надземного метро", - говорится в другом объявлении. Мэрия также сообщила, что предварительная информация об ущербе и разрушениях будет объявлена в ближайшее время. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мьянме и ощущалось в пяти соседних странах, включая Таиланд. На данный момент нет информации о жертвах и разрушениях.
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В Бангкоке эвакуируют высотные здания из-за землетрясения
Мэрия Бангкока объявила эвакуацию высотных зданий из-за землетрясения
БАНГКОК, 28 мар – ПРАЙМ. Мэрия Бангкока объявила об эвакуации высотных зданий и временной остановке работы метро на фоне землетрясения. Об этом говорится в сообщении мэрии в социальных сетях.
"Эвакуация высотных зданий необходима для проведения немедленной инспекции их состояния в целях безопасности населения", - сказано в заявлении.
"В связи с вероятными структурными повреждениями в результате землетрясения временно прекращена работа подземного и надземного метро", - говорится в другом объявлении.
Мэрия также сообщила, что предварительная информация об ущербе и разрушениях будет объявлена в ближайшее время. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мьянме и ощущалось в пяти соседних странах, включая Таиланд. На данный момент нет информации о жертвах и разрушениях.
Сильное землетрясение произошло в Мьянме