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В Бангкоке из-за землетрясения обрушился небоскреб, есть пострадавшие

В Бангкоке из-за землетрясения обрушился небоскреб, есть пострадавшие - 28.03.2025, ПРАЙМ

В Бангкоке из-за землетрясения обрушился небоскреб, есть пострадавшие

По меньшей мере 43 рабочих оказались под завалами после обрушения небоскреба в Бангкок на фоне мощного землетрясения, сообщает Agence France Presse. | 28.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-28T11:05+0300

2025-03-28T11:05+0300

2025-03-28T11:05+0300

происшествия

таиланд

бангкок

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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. По меньшей мере 43 рабочих оказались под завалами после обрушения небоскреба в Бангкок на фоне мощного землетрясения, сообщает Agence France Presse."В пятницу в Бангкоке обрушился 30-этажный небоскреб, строящийся для правительственных учреждений, в результате чего 43 рабочих оказались в ловушке после того, как город сотрясло сильное землетрясение", - отмечается в заявлении агентства.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде.

https://1prime.ru/20250328/bangkok-856186516.html

таиланд

бангкок

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таиланд, бангкок