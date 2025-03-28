https://1prime.ru/20250328/bangkok-856186767.html
В Бангкоке из-за землетрясения обрушился небоскреб, есть пострадавшие
В Бангкоке из-за землетрясения обрушился небоскреб, есть пострадавшие - 28.03.2025, ПРАЙМ
В Бангкоке из-за землетрясения обрушился небоскреб, есть пострадавшие
По меньшей мере 43 рабочих оказались под завалами после обрушения небоскреба в Бангкок на фоне мощного землетрясения, сообщает Agence France Presse. | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T11:05+0300
2025-03-28T11:05+0300
2025-03-28T11:05+0300
происшествия
таиланд
бангкок
https://cdnn.1prime.ru/img/84151/02/841510277_0:12:2401:1362_1920x0_80_0_0_e7e0721b568b0be63a6fcc970af24711.jpg
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. По меньшей мере 43 рабочих оказались под завалами после обрушения небоскреба в Бангкок на фоне мощного землетрясения, сообщает Agence France Presse."В пятницу в Бангкоке обрушился 30-этажный небоскреб, строящийся для правительственных учреждений, в результате чего 43 рабочих оказались в ловушке после того, как город сотрясло сильное землетрясение", - отмечается в заявлении агентства.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде.
https://1prime.ru/20250328/bangkok-856186516.html
таиланд
бангкок
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84151/02/841510277_284:0:2115:1373_1920x0_80_0_0_f0b79313780509d88ef7cac7d716d207.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таиланд, бангкок
Происшествия, ТАИЛАНД, БАНГКОК
В Бангкоке из-за землетрясения обрушился небоскреб, есть пострадавшие
AFP: 43 рабочих оказались под завалами после обрушение небоскреба в Бангкоке
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. По меньшей мере 43 рабочих оказались под завалами после обрушения небоскреба в Бангкок на фоне мощного землетрясения, сообщает Agence France Presse.
"В пятницу в Бангкоке обрушился 30-этажный небоскреб, строящийся для правительственных учреждений, в результате чего 43 рабочих оказались в ловушке после того, как город сотрясло сильное землетрясение", - отмечается в заявлении агентства.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде.
В Бангкоке эвакуируют высотные здания из-за землетрясения