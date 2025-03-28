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В Бангкоке из-за землетрясения обрушился небоскреб, есть пострадавшие - 28.03.2025, ПРАЙМ
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В Бангкоке из-за землетрясения обрушился небоскреб, есть пострадавшие
В Бангкоке из-за землетрясения обрушился небоскреб, есть пострадавшие - 28.03.2025, ПРАЙМ
В Бангкоке из-за землетрясения обрушился небоскреб, есть пострадавшие
По меньшей мере 43 рабочих оказались под завалами после обрушения небоскреба в Бангкок на фоне мощного землетрясения, сообщает Agence France Presse. | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T11:05+0300
2025-03-28T11:05+0300
происшествия
таиланд
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. По меньшей мере 43 рабочих оказались под завалами после обрушения небоскреба в Бангкок на фоне мощного землетрясения, сообщает Agence France Presse."В пятницу в Бангкоке обрушился 30-этажный небоскреб, строящийся для правительственных учреждений, в результате чего 43 рабочих оказались в ловушке после того, как город сотрясло сильное землетрясение", - отмечается в заявлении агентства.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде.
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таиланд, бангкок
Происшествия, ТАИЛАНД, БАНГКОК
11:05 28.03.2025
 
В Бангкоке из-за землетрясения обрушился небоскреб, есть пострадавшие

AFP: 43 рабочих оказались под завалами после обрушение небоскреба в Бангкоке

© Unsplash/JuniperPhotonБангкок, Таиланд
Бангкок, Таиланд
© Unsplash/JuniperPhoton
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. По меньшей мере 43 рабочих оказались под завалами после обрушения небоскреба в Бангкок на фоне мощного землетрясения, сообщает Agence France Presse.
"В пятницу в Бангкоке обрушился 30-этажный небоскреб, строящийся для правительственных учреждений, в результате чего 43 рабочих оказались в ловушке после того, как город сотрясло сильное землетрясение", - отмечается в заявлении агентства.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде.
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ПроисшествияТАИЛАНДБАНГКОК
 
 
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